Universiteitsraden: “We staan met de rug tegen de muur”

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

We staan met de rug tegen de muur. Dat stellen de medezeggenschapsraden van alle universiteiten in een brief aan onderwijsminister Eppo Bruins. Het gaat om een initiatief van de universiteitsraad van de RUG.

De noodkreet heeft te maken met de grote bezuinigingen die het kabinet in petto heeft. Het gaat om een bezuiniging van 1 miljard euro voor het hoger onderwijs. Komende donderdag 14 november vindt een protest plaats in Utrecht. Universiteitsraden, personeelsraden, en studentenraden van universiteiten door heel Nederland reizen naar Utrecht om hun stem te laten horen.

Volgens de universiteitsraden staan de komende jaren in het teken van de diepe wond die het kabinet toebrengt zonder visie, zonder doel, gebaseerd op niets anders dan rancune tegen de vermeende ivoren toren. Er wordt onder meer fors gesneden in onderzoek en de aantallen medewerkers, ondanks de hoge werkdruk. Bovendien wordt door de langstudeerboete een universitaire studie onbetaalbaar voor velen.