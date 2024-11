Toerit Vondellaan naar Ring Zuid dit weekend afgesloten

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De toerit vanaf de Vondellaan naar de zuidelijke ringweg is komend weekend afgesloten. Dit geldt zowel voor verkeer richting Drachten en Ring West als richting Hoogezand. Automobilisten moeten daardoor een eindje omrijden.

De toerit is dicht van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, uitgevoerd door Combinatie Herepoort.

Verkeer richting Hoogezand kan de zuidelijke ringweg bereiken via de toerit Groningen-Zuid vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan. Vanaf daar is de zuidelijke ringweg toegankelijk via de A28 en het Julianaplein.

Automobilisten die richting Drachten of Ring West willen, worden omgeleid via de Laan Corpus den Hoorn en de rotondes bij Stadspark. Door de gelijktijdige afsluiting van de A7 richting Hoogkerk moeten zij verder omrijden via de westelijke ringweg en het Hoendiep.