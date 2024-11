Thermometer schiet zondag omhoog, warmste novembernacht ooit lijkt in aantocht

Foto: Joris van Tweel

Wie van de twee komende weekenddagen de standen op de thermometer naast elkaar legt, denkt dat er een flinke reis gemaakt moet zijn. Zeker met het oog op de sneeuw van de afgelopen dagen. Maar niks is minder waar: zaterdag en zondag kennen meer dan tien graden temperatuurverschil. De nacht naar maandag zou zelfs wel eens de warmste novembernacht ooit kunnen worden.

Door Johan Kamphuis

Veel bewolking met in de middag lichte regen tekenen de zaterdag. Het wordt 4 graden bij een matige tot vrij krachtig toenemende wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 4 tot 5. In de nacht meer regen en een tot 10 graden oplopende temperatuur.

Zondag hebben we lenteachtige temperaturen met 15 of 16 graden, als er lucht in één rechte lijn vanaf de Canarische Eilanden wordt aangevoerd. Er is veel bewolking, het blijft overwegend droog en er waait een forse wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 5 tot 6.

In de nacht naar zondag wordt het 14 graden. Dat komt in de buurt van de ‘all-time’ warmste novembernachten’ ooit. Het oude record staat op naam van de 15e november 2015, toen het niet verder afkoelde dan 14 graden.

Maandag is het nog altijd zeer zacht met 14 of 15 graden. Er valt eerst regen. In de middag koelt het enkele graden af en breekt de zon af en toe door. Er waait een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Dinsdag en woensdag wordt het rond 10 graden, waait het soms flink en vallen er regelmatig enkele buien: herfst!