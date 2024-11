Teststraataanbieders verrijkten zich mogelijk zelf met dubieuze declaraties

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

Een groep ondernemers die tijdens de coronapandemie teststraten opzette in de noordelijke provincies, waaronder in Groningen, heeft mogelijk vier miljoen euro verdiend door kosten te declareren voor personeel dat er nooit heeft gewerkt. Daarover bericht NRC zaterdag.

De krant heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan en bekeek onder andere interne documenten, e-mails en roosters. Ook werd er met betrokkenen gesproken. De teststraten, die behalve in Groningen ook in Drenthe, Friesland en in Overijssel waren te vinden, werden opgezet door zes ondernemers. Zij declareerden kosten voor personeel dat er niet was, zo werd onder andere op 1 oktober 2021 duidelijk in Drachten. Die teststraat moest toen sluiten nadat bezoekers, vanwege lange wachttijden, agressief werden tegen de enige twee aanwezige medewerkers. Op die dag werden er echter kosten voor tien medewerkers gefactureerd.

Volgens de stichting, die namens het ministerie van Volksgezondheid de uitbetalingen regelde, was er geen probleem. Zo zou de afspraak zijn gemaakt dat ook kosten van medewerkers die stand-by stonden, gedeclareerd mochten worden. De NRC zet hier vraagtekens bij, omdat het zou gaan om medewerkers die überhaupt niet bestaan. Om dit bedrog te verhullen zou het uitzendbureau, dat het personeel leverde, valse facturen hebben opgesteld.