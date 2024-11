Stukvoorstuk Vintage opent pop-upstore aan Steentilstraat

Aan de Steentilstraat is zaterdag pop-upstore Stukvoorstuk Vintage geopend. Het is de derde vestiging van de winkel waar tweedehandskleding wordt verkocht.

Het avontuur van StukvoorStuk begon ruim twee jaar geleden. Leda en Thijs studeerden op dat moment beide in Groningen. “Het is begonnen als een uit de hand gelopen hobby tijdens onze studie. We hebben beide een passie voor mooie kleding en voor opkomende kledingmerken. In Groningen zijn we begonnen met het verkopen van tweedehandskleding.” Thijs had namelijk de gewoonte om veel kleding te kopen. Het gevolg was een overvolle kast met diverse kledingstukken die niet of nauwelijks gebruikt werden. Zonde, zo vond het stel. Besloten werd om de kleding op internet te koop aan te bieden. En dat liep als een trein.

Permanente winkels in Leiden en Utrecht

Het smaakte naar meer. Al snel werd er een tijdelijke pop-upstore geopend aan de Carolieweg waar tweedehandskleding werd verkocht. “Nadat we klaar waren met studeren besloten we een permanente winkel in Leiden te openen waar we fulltime met onze hobby aan de slag gingen. Daarnaast zijn we ook aanwezig op festivals en evenementen door het hele land heen. Nadat we voor een weekend een pop-upstore in Amsterdam en Utrecht hadden, besloten we dat Utrecht de ideale stad was voor ons tweede permanente filiaal.”

Tijdelijk in Groningen

En nu is het stel dus terug in Groningen. Tijdelijk weliswaar, want de winkel aan de Steentilstraat is tot het einde van het jaar geopend. In de winkel scoor je tweedehandskleding van merken zoals Carhartt, Patta, Ralph Lauren en New Amsterdam. “Met Stukvoorstuk willen we mensen inspireren om meer tweedehands kledingstukken aan je garderobe toe te voegen. Daarmee ben je verzekerd van een origineel item en draag je tegelijkertijd bij aan een duurzamere wereld.” Of Groningen ook kans maakt op een permanente locatie, daar kan op dit moment nog niks over gezegd worden.

De winkel aan de Steentilstraat 3 is zes dagen per week geopend. Alleen op maandag is men gesloten.