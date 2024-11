Student (25) krijgt celstraf voor leegspuiten brandblusser in gezicht agenten tijdens Pro-Palestinaprotest

Foto: 112 Groningen

Een 25-jarige student uit Groningen is veroordeeld tot drie maanden cel voor mishandeling en vernieling tijdens een Pro-Palestijnse demonstratie op 12 juni.

Van de celstraf is één maand voorwaardelijk, aldus RTV Noord. Het incident vond plaats tijdens een Pro-Palestijns protest afgelopen zomer, waarbij actievoerders onder meer een gebouw van de RUG bezetten aan de Oude Boteringestaat. De student was één van de actievoerders die zich in het gebouw hadden gebarricadeerd.

Het gebouw werd uiteindelijk ontruimd door arrestatieteams van de politie. Tijdens de hardhandige ontruiming spoot de man met een brandblusser naar twee agenten. De agenten kregen irritaties aan hun ogen en luchtwegen.

De verdachte beweerde dat hij de agenten niet in hun gezicht wilde treffen, maar hen alleen nat wilde maken. Tijdens de arrestatie liep hij een gebroken onderarm op, wat hij aan disproportioneel politiegeweld toeschreef. De rechter oordeelde echter dat de man zelf de situatie had veroorzaakt.

Naast de celstraf moet de student de agenten elk 350 euro schadevergoeding betalen.