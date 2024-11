Streep door onderwijsprotest in Utrecht vanwege dreigende ‘kaping’ door Pro-Palestijnse activisten

Foto: Rieks Oijnhausen

De landelijke demonstratie tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs, die donderdag in Utrecht zou plaatsvinden, gaat niet door. Volgens de NOS kan de Utrechtse veiligheidsdriehoek de veiligheid van de demonstranten niet garanderen. Ook uit Groningen zouden donderdag honderden studenten naar de Domstad afreizen.

De veiligheidsdriehoek in Utrecht stelt informatie te hebben dat een pro-Palestina-organisatie van plan is de demonstratie te verstoren, mogelijk met geweld. Daarom hebben de organisatoren, waaronder FNV en de Landelijke Studentenvakbond, besloten de demonstratie af te blazen. De demonstranten zouden donderdagmiddag met duizenden mensen van het Moreelsepark naar het Domplein lopen.

Veel studenten uit Groningen wilden donderdag afreizen naar Utrecht voor het protest tegen de voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs. Vanuit Groningen werden zelfs busreizen naar de Domstad georganiseerd. Ook het bestuur van de RUG wilde meelopen met de protestmars.

Voor wie niet kon reizen, is voor donderdagmiddag ook een protestmars in Stad georganiseerd. Die begint om 13.00 uur bij het Academiegebouw. Of deze protestactie wel doorgaat, is nog niet bekend.