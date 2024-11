Stadspartij maakt zich zorgen over afspraken die sfeer op tribunes FC Groningen beïnvloeden

Foto: Arend Jan Wonink

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen naar aanleiding van verschillende signalen waarbij door bepaalde afspraken de sfeer op de tribunes in het Euroborg-stadion negatief wordt beïnvloed. De partij heeft het college om uitleg gevraagd.

“Sinds 2002 werkt de FC op een constructieve manier samen met haar supporters waarbij dit geleid heeft tot een hoogwaardig partnerschap tussen supporters, de club en de gemeente”, vertelt raadslid Niels Hilboesen. “De focus ligt op toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Supporters hebben een actieve rol gespeeld in het meedenken over het stadionontwerp, de sfeer, maatregelen en de algehele beleving rondom de wedstrijden.”

Noordtribune

Volgens Hilboesen ging dat jarenlang erg goed. “Twee jaar geleden, toen de FC jammerlijk genoeg degradeerde, kwamen er zaken aan het licht die hebben geleid tot een andere benadering van voetbal in de stad. Zowel vanuit de club als de gemeente en andere betrokkenen.” Het raadslid doelt daarbij op de ontwikkeling op de Noordtribune. In het degradatiejaar eiste de gemeente, na onrust en calamiteiten op deze tribune, dat de bovenste en onderste ring van elkaar gescheiden zouden worden. De trappen tussen de tribunes moeten vrij blijven omdat ze gebruikt moeten kunnen worden als vluchtroute.

Stadionverbod

De trappen blijven echter bevolkt. Stewards proberen sinds het begin van dit seizoen de trappen vrij te houden, wat maar ten dele lukt. Daarom is de club nu overgegaan op strengere maatregelen. Zo moesten op 29 september supporters die op de trappen stonden hun seizoens- of identiteitskaart laten zien. Korte tijd later ontvingen deze personen een brief waarin stond dat als ze in de komende twaalf maanden opnieuw hierop betrapt zouden worden, er een stadionverbod gaat volgen.

“Onvoldoende rekening gehouden met tradities en sfeer”

Hilboesen: “Wij maken ons zorgen dat bepaalde afspraken de sfeer op de tribunes negatief beïnvloed. Dit zou kunnen leiden tot vervelende situaties. Wij willen daarom van de gemeente weten of ze onze mening delen dat de maatregelen te snel zijn ingevoerd, waarbij er onvoldoende rekening is gehouden met de tradities en de sfeer zoals die sinds de opening van het nieuwe stadion zijn ontstaan.”

“Welke stappen worden genomen om de sfeer weer op het oude niveau te krijgen?”

De partij wil daarnaast weten hoe de samenwerking met de FC beoordeeld wordt naar aanleiding van de strengere maatregelen en het plan van aanpak dat twee jaar geleden is ingevoerd. “Voor de zomervakantie hebben beide partijen aangegeven dat het contact wat stroef loopt. Wij zijn benieuwd of dit inmiddels verbeterd is. Daarnaast willen we weten welke stappen er genomen gaan worden om het gevoel van gastvrijheid en verbondenheid in het stadion weer op het oude niveau te krijgen.”

De vragen zullen binnen enkele weken door het college beantwoord worden.