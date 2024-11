Spoor tussen Hoofdstation en Europapark hersteld: NS rijdt direct weer, Arriva begint morgen (update)

Foto: Styyx - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142204259

Na een week vol problemen op het spoor tussen het Hoofdstation en Groningen-Europapark zijn de werkzaamheden om de spoorverzakking op te lossen vrijdagmiddag afgerond. De NS laat haar treinen inmiddels weer doorrijden naar het Hoofdstation. Arriva begint zaterdagochtend weer met de normale dienstregeling tussen de twee stations.

De prognose voor het hervatten van de dienstregeling stond tot nu toe op zaterdagochtend. Arriva wacht tot zaterdagochtend met het hervatten van het treinverkeer tussen de twee stations. De NS wacht niet langer en begint direct met de normale dienstregeling, vertelt een woordvoerder: “Om 16.19 uur is de eerste Intercity weer vertrokken en om 16.24 uur de eerste Sprinter. We blijven voorlopig wel NS-bussen inzetten op de trajecten waar Arriva nu nog niet rijdt.”

Arriva pakt vanaf zaterdag 30 november de dienstregeling tussen Groningen en Groningen-Europapark weer volledig op. Volgens de vervoerder komt dat door beperkingen in de materieelinzet. In het weekend zijn er op de trajecten Groningen-Delfzijl en Groningen-Eemshaven nog andere werkzaamheden gepland. Daardoor rijden er op deze trajecten twee dagen lang geen treinen, maar wordt er treinvervangend vervoer ingezet.

‘Kunst en vliegwerk’

Volgens ProRail zette de spoornetbeheerder vrijdag de laatste puntjes op de i om ervoor te zorgen dat het spoor veilig bereden kan worden. De gaten die eerder deze week ontstonden onder het spoor zijn nog verder gevuld met zand en waar nodig is het spoor aangevuld met ballaststenen. Om ervoor te zorgen dat er geen ruimte meer zit tussen de ballaststenen zijn die aangedrukt met een stopmachine. ProRail stelt dat het spoor tussen de twee Groningse station de komende tijd elke dag wordt gecontroleerd.

“Het is kunst- en vliegwerk geweest. Er is heel hard gewerkt door iedereen”, vertelt bouwmanager Rick Valk van ProRail. “Van de mensen bij de dagelijkse operatie tot de medewerkers op de verkeersleidingspost en alles wat daar tussen zit. Het is geen feest geweest voor de reiziger, maar we hebben gedaan wat kunnen om het spoor zo snel mogelijk veilig te krijgen.”

Vijf dagen herstelwerk na verzakkingen

De problemen tussen het Hoofdstation en Europapark begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. Tijdens onderhoudswerkzaamheden werden verzakkingen geconstateerd ter hoogte van de nieuwe Esperantotunnel bij het Zuiderplantsoen. Het treinverkeer tussen het Hoofdstation en Europapark werd daarop stilgelegd.

Aanvankelijk werd ook de tunnelbak van de zuidelijke ringweg afgesloten, omdat de verzakking zich precies boven deze tunnelbak bevond. Deze afsluiting werd echter snel weer opgeheven. Op dinsdag werden onder andere lekkages in de damwand bij de Esperantotunnel gedicht en werden holle plekken opgevuld met zand en grind. ProRail en de treinvervoerders hoopten dat er door deze hersteloperatie in de loop van donderdag weer treinen konden rijden.

‘Geen verwijten, maar oplossingen’

Dat bleek echter tevergeefs. Woensdagavond ontstond er opnieuw een zogenaamd ‘sinkhole’ onder het spoor. In combinatie met storm Conall werden de werkzaamheden stilgelegd.

Sindsdien zijn veel betrokkenen met man en macht aan het werk geweest, zegt Bert Kramer van aannemer Herenpoort: “Het moraal van velen wordt dan hevig op de proef gesteld. Door de gezamenlijke inzet van de medewerkers en specialisten, waarbij geen verwijten maar oplossingen worden aangedragen, zie je dat zo’n team krachtig, snel en accuraat kan handelen.”

Pas op donderdag werd het herstelwerk hervat en bleef het lang onduidelijk wanneer het spoor weer berijdbaar zou zijn. Dat is dus nu het geval.