“Speelplek Helpermaar wordt niet ontmanteld, wel kijken naar aanpakken hinder”

De speelplek in de wijk Helpermaar. Foto: Google Maps

De speelplek aan de Vasalislaan in de wijk Helpermaar gaat niet verdwijnen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdag gezegd. Wel wordt er gekeken hoe de overlast, die in de omgeving ervaren wordt, aangepakt kan worden.

De wethouder reageerde op vragen die door de fracties van D66 en VVD waren gesteld. Tom Rustebiel van D66: “Ons is ter ore gekomen dat de gemeente voornemens is om een mooie speelplek in de wijk Helpermaar af te waarderen na klachten van een aantal bewoners. Deze speelplek is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, en wij als fractie vinden zulke plekken ontzettend belangrijk. Nu lijkt het er op dat er de kant wordt gekozen van de klagers. Wij willen graag weten of dit heroverwogen kan worden.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Afgelopen twee jaar veel overlastmeldingen”

Wethouder Jongman is duidelijk: “Ik ben goed op de hoogte van het burgerinitiatief waarbij deze speelplek door fondsen tot stand is gekomen. Alle lof daar ook voor. We gaan daarom deze locatie ook niet ontmantelen. Als gemeente staan wij voor het kunnen laten spelen van kinderen. Wel is het zo dat er in de afgelopen twee jaar veel overlastmeldingen zijn binnengekomen. We voeren hier gesprekken over met de omgeving. Deze gesprekken lopen nog. Dus voor de duidelijkheid: we gaan niets ontmantelen, maar we denken na hoe we de hinder goed aan kunnen pakken. Donderdag is er in de wijk hierover een inloopbijeenkomst. De resultaten van deze gesprekken nemen we mee.”

Tom Rustebiel (D66): “Betekent dit dat er niks aan de speelplek gaat veranderen?”

Rustebiel: “Dat klinkt geruststellend. Maar dit betekent dus dat er niks veranderd gaat worden? Terwijl dat wel gecommuniceerd wordt in een brief die bewoners hebben ontvangen.” Jongman: “Ik wil het met alle plezier nog eens voor een derde keer zeggen: we willen de speelplek in stand houden. Er zijn bewoners die enthousiast zijn, en er zijn bewoners die overlast ervaren. We willen kijken hoe we die overlast aan kunnen pakken. Daarbij kijken we onder andere naar houten palen en een betonnen rand.”

Voldoende speelveldjes?

De partijen hadden ook gevraagd of er voldoende speelplekken in de wijk zijn. Daarover zegt Jongman dat een speelveld op de kruising Borderwijklaan met de Vestdijklaan verzand wordt. Hier komen ook doeltjes. Aan de Jan Wolkerslaan zullen speeltoestellen vervangen worden. De toestellen die hier stonden voldoen niet meer aan de huidige eisen.