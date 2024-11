Speelplek Helpermaar wordt deels ontmanteld: “We waren nog volop in gesprek”

De speelplek in de wijk Helpermaar. Foto: Google Maps

Een deel van de bewoners van de wijk Helpermaar is teleurgesteld in de gemeente Groningen. Terwijl de bewoners dachten nog volop in gesprek te zijn over de toekomst van de speelplek aan de Vasalislaan, heeft de gemeente nu knopen doorgehakt.

“Het probleem is dat een deel van de bewoners in de wijk overlast ervaart die veroorzaakt zou worden in of bij deze speelplek”, vertelt buurtbewoner Peter. “Vooropgesteld: als er overlast wordt ervaren, dan is dat niet goed. Het is goed om daar een gesprek over te voeren. Dat gesprek was ook gaande. Er is twee keer een overleg geweest waar we input hebben gegeven. Aan het eind van deze maand zou er een vervolggesprek zijn. De afgelopen dagen viel er ineens een brief van de gemeente op de deurmat waarin staat dat er allerlei maatregelen worden genomen. En dat begrijp ik niet. We waren in gesprek, we waren bezig met een proces, en ineens zijn er knopen doorgehakt. Maar zo werkt participatie toch niet?”

“We waren nog volop in gesprek”

De gang van zaken steekt de bewoners: “Als je als gemeente vooraf had gezegd dat je input op kwam halen en vervolgens zelfstandig een besluit zou gaan nemen, dan is dat een hele duidelijke spelregel. Maar in dit proces is de indruk gewekt dat we nog volop in gesprek waren. Dan valt zo’n brief je rauw op je dak. En dat is waar we als buurtbewoners boos over zijn.”

“Lawaaioverlast en overlast door jeugd op fatbikes”

De speelplek aan de Vasalislaan is er gekomen na een burgerinitiatief. “Jarenlang hebben we er aan gewerkt, waarbij de plek in september 2022 geopend werd. Sindsdien loopt het als een trein. Kinderen maken er gebruik van, maar ook tieners. Onze inschatting is dat een groot deel van de wijk blij is met de plek waar jongeren kunnen spelen en ontmoeten. Een minderheid ervaart lawaaioverlast. Dan moet je denken aan lawaaioverlast of overlast die veroorzaakt wordt door oudere jeugd op fatbikes. De overlast zou zich onder andere voordoen op zaterdag- en zondagochtend. Ik zeg niet dat het niet klopt, maar ik heb een bepaalde periode op deze tijdstippen gecontroleerd, maar ik ben daar toen geen kinderen tegengekomen. De bewoners benoemen ook een vlonder aan de Bordewijklaan waar overlast wordt ervaren. Maar dat is een andere plek in de wijk, dat staat hier los van.”

Verboden om lawaai te maken

In de brief die de bewoners ontvingen staat dat de speelplek deels ontmanteld gaat worden. Zo zullen de houten palen en de betonnen rand weggehaald worden. Aan de beide kanten van de speelplek zullen kleinere doeltjes worden geplaatst. De baskets zullen blijven, maar twee zitbankjes zullen ook weggehaald worden omdat ze hun doel niet dienen. De houten palen vormen op dit moment een omheining langs het veld. Wat hier voor in de plaats moet komen is nog onbekend. Daarnaast is het straks verboden om tussen 20.00 en 09.00 uur lawaai te maken op het terrein.

“In de wijk is er behoefte aan een plek waar je kunt voetballen en hockeyen”

Peter: “Op dit moment ligt de speelplek er nog bij zoals die is aangelegd. Maar het zou zo kunnen dat de ontmanteling morgen al gaat beginnen. Wij zijn ook niet blij met deze maatregelen. Neem bijvoorbeeld de omheining. Die zorgt ervoor dat een kind niet zomaar de straat op kan rennen. Door deze maatregelen komt het doel van deze plek in gevaar. Indertijd hebben we als buurtbewoners het plan opgevat om een plek te realiseren waarmee we de jeugd in beweging zouden kunnen krijgen. Daar hebben we jarenlang aan gewerkt. Naar aanleiding van een rondgang werd voor ons duidelijk dat er behoefte was aan een plek waar je kunt voetballen, hockeyen en basketballen.”

“Als je overlast ervaart ga je toch eerst in gesprek met degenen die overlast veroorzaken?”

Het proces is ook zo transparant mogelijk aangepakt: “We zijn letterlijk van deur tot deur gegaan. We hebben aan bewoners uitgelegd wat de plannen waren. Een minderheid in de wijk was er minder blij mee en had bezwaren. Hier hebben we goed naar geluisterd, waarbij we in het uiteindelijke ontwerp verschillende aanpassingen hebben gedaan. En nu staan we hier. Mijn verwachting is dat de gemeente haar standpunt niet meer gaat veranderen. En dat is pijnlijk in een tijd waarbij er juist meer behoefte is aan speelplekken. Wat mij betreft is dit ook niet de oplossing. Als je overlast ervaart van jongeren op fatbikes, dan is het toch beter om eerst met hen in gesprek te gaan? Wat speelt er binnen deze groep? Is er een behoeftevraag? Daar kun je op anticiperen. Nu ontmantel je een speelplek, waarbij je niet weet wat het gevolg zal zijn. De speelplek is er gekomen dankzij sponsoren en subsidieverstrekker. Tegenover hen heeft de gemeente met dit besluit nu ook een verantwoordelijkheid.”

De fracties van D66 en Stadspartij 100% voor Groningen zijn bekend met het verhaal. Zij geven aan de wethouder hierover aan de tand te willen voelen.