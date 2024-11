Songs for Freedom: “We nodigen alle bands uit Stad en Ommeland uit om hier mee aan de slag te gaan”

Foto: Marijn Mulder

Het Bevrijdingsfestival Groningen doet een oproep aan lokale artiesten om muziek te schrijven over vrijheid. De inzending zal dan worden gebruikt bij een bijzondere provinciale songcontest: Songs for Freedom.



Jan Ebel van Dijk is de directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen en hij was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om hier alles over te vertellen.

In 2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid en ter gelegenheid hiervan organiseert Bevrijdingsfestival Groningen, in samenwerking met Het Cultuurfonds, een bijzondere provinciale songcontest: Songs for Freedom. Deze wedstrijd geeft Groningse muzikale talenten de kans om hun eigen ‘Freedom Song’ te schrijven en die te laten horen tijdens het Bevrijdingsfestival Groningen op 5 mei 2025.

80 Jaar vrijheid in Nederland

Het nummer moet op één of andere manier iets te maken hebben met vrijheid en het thema is natuurlijk 80 jaar bevrijding in Nederland, maar het is aan de artiesten om hier een artistieke interpretatie aan te geven, vertelt Van Dijk. “We nodigen alle bands uit Stad en Ommeland om hier mee aan de slag te gaan en daarmee hun muzikale vertaling van dit thema te maken.” Dit kan dan door te verwerken hoe zij vrijheid beleven, wat daar de uitdagingen bij zijn, maar het mag ook op andere manieren worden verwerkt.

Het is een landelijke wedstrijd, vertelt Van Dijk, waarbij alle Bevrijdingsfestivals een Songs for Freedom in hun eigen regio organiseren. Voor het festival in onze provincie mogen alle lokale muzikanten, producers, singer/songwriters, hiphoppers en makers van alle andere manieren van muziek hier een bijdrage aan leveren. Artiesten krijgen tot en met 15 december 2024 de tijd om hun aanmelding en muziekbestand in te sturen.

Vakkundig beoordeeld

De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Joey Ruchtie, programmeur bij SPOT, ESNS en BFG, Peter van der Heide, recensent Dagblad van het Noorden en Myron Hamming, voormalig stadsdichter en spoken word artiest. Van Dijk benadrukt dat in de editie van dit jaar extra nadruk ligt op en aandacht is voor de teksten, wat mede een reden is dat Hamming in het team is opgenomen.

Naast deze juryleden zijn er nog gesprekken gaande met een vrouwelijke kandidaat om het gezelschap compleet te maken.

De finale van de wedstrijd vindt plaats vrijdag 17 januari, tijdens Eurosonic Noorderslag, op de Vismarkt. Tijdens dit evenement zal de jury de winnaar aanwijzen. Die zal dan tijdens het Bevrijdingsfestival Groningen in 2025 op 5 mei mogen optreden. Daarnaast ontvangt de winnaar ook een geldprijs van € 1.000,-, persoonlijke coaching en een financiële bijdrage voor een professionele studioproductie.

Alle informatie over hoe de aanmeldingen ingezonden kunnen worden is te vinden op de website van het Bevrijdingsfestival Groningen. De inzendingen kunnen tot en met 15 december 2024 worden ingestuurd.