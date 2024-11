Snertfeest op Grote Markt: “Waarom ons eten van heinde en verre halen?”

Op de Grote Markt kon er zaterdag snert worden gegeten. Foto: Paul Blom

Op de Grote Markt is zaterdag de Groningen Voedselhub van start gegaan. Het gaat om een initiatief dat als doel heeft om meer lokaal voedsel te gebruiken in onze maaltijden.

Liefhebbers van snert konden zaterdag te kust en te keur. De snert die ze konden proeven was niet zomaar snert, maar snert gemaakt van erwten die verbouwd zijn in Thesinge. Boer Menko Oosterhuis van boerderij Ommeland heeft als missie om plantaardige eiwitten en gezond voedsel te produceren. Het doel is dat dit voedsel rechtstreeks bij de inwoners van Groningen terecht komt. Dit seizoen groeiden er voor het eerst erwten op de akkers van Oosterhuis. Inmiddels is de oogst achter de rug, en kan er geproefd worden hoe dat smaakt.

Voedselhub

Het vormde de aftrap van de Voedselhub. Binnen deze hub wordt er samenwerkt tussen boerderij Ommeland, stichting Toentje, de Voedselbank en de gemeente en Noorderpoort. “We hebben de handen ineen geslagen voor meer lokaal en gezond voedsel in de schappen, in de horeca, in de klas en bij de Voedselbank”, laten de initiatiefnemers weten.

“Door lokaal te kopen worden kosten bespaard”

Het idee klinkt logisch. Want waarom ons eten van heinde en verre halen als het ook naast onze deur verbouwd wordt? “Door lokaal te kopen besparen boeren, afnemers en consumenten kosten waardoor de prijs omlaag kan. Daarnaast is het beter voor het milieu en is het voedsel ook erg vers. Ondanks dat het heel logisch klinkt, gebeurt het nog veel te weinig. De partners die zich aangesloten hebben binnen de Voedselhub willen het goede voorbeeld laten zien.” Daarbij is er de hoop dat zich de komende tijd nog meer partners aan gaan sluiten.

Snertfeest

Om het startpunt te markeren bood Oosterhuis zaterdagmiddag snertproducten aan, aan de instanties in de Voedselhub. “Daarna was er het Snertfeest. Zo was er een markt waar lokale voedselverbeteraars zich presenteerden, was er een proeverij en een ideeënmuur en kon er snert geproefd worden. Ook was er een praatprogramma waarbij er ingegaan werd o het vraagstuk hoe we samen gezonder kunnen eten, ook als je een kleinere portemonnee hebt.”