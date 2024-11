Sinterklaas zelf in het zonnetje gezet bij bezoek kledingbank De Zeecontainer

Sinterklaas met de pieten bij een eerdere editie van het feest. Foto: ingezonden

Feest was het vrijdag bij kledingbank De Zeecontainer. Al vijftien jaar bezoekt dezelfde hulpsinterklaas daar de kinderen. Medewerkers vonden dat ze dit jubileum niet onopgemerkt voorbij konden laten gaan.

“De huidige hulpsinterklaas is vijftien jaar geleden bij ons begonnen”, vertelt Natascha Snoek. “Daarvoor was deze Sinterklaas al actief voor Heart of Gold. Door omstandigheden moest deze stichting stoppen. Toen is er de keuze gemaakt om bij ons door te gaan. Elk jaar proberen we de kinderen uit gezinnen, die niet zoveel te besteden hebben, een leuke middag te bezorgen. Al vijftien jaar is dat een groot succes. De kinderen gaan blij naar huis. En als de kinderen blij zijn, dan doet dat de ouders ook goed.”

Fotoboek

Dit jaar werd Sinterklaas daarbij zelf in het zonnetje gezet. “We hebben hem een mooi fotoboek gegeven met daarin foto’s van de afgelopen vijftien jaar. Een mooi, warm aandenken aan al die mooie jaren. Als verrassing hadden we er ook voor gezorgd dat Sinterklaas zijn vrouw aanwezig was. Dat ontroerde de goedheiligman zichtbaar. Maar ondertussen moest hij natuurlijk ook in zijn rol blijven. Hij vroeg aan haar, hoe kom jij nou hier? Waarop zij zei: nou lopend. Dat was een heel mooi moment.”

Zeventig kinderen

Voor de middag was er veel belangstelling. “We hadden ongeveer zeventig kinderen te gast. Zij kregen een cadeau dat door hun ouders van tevoren was aangegeven. Daarna mochten ze langs een aantal kraampjes lopen waar cadeautjes lagen. Zo gingen ze naar huis met een zakje pepernoten en ander snoepgoed, een chocoladeletter, een voorleesboek en er kon gekozen worden uit een appel of banaan. En echt, je zag de dankbaarheid op de gezichten. Dat was fantastisch.”

Volgend jaar weer?

Of de hulpsinterklaas volgend jaar weer van de partij is, dat is nog onzeker: “Onze Sinterklaas is nu 75 jaar oud. Het moet voor iedereen leuk blijven. Als de gezondheid het toelaat dan is hij er volgend jaar weer bij. Bij het feest waren ook twee pieten aanwezig. Dit waren de kleinzoon en -dochter van de Sinterklaas. Zij hebben aangegeven volgend jaar sowieso weer van de partij te zijn.”