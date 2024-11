Sinterklaas komt morgen aan in Groningen: zo ziet het programma eruit

Sinterklaas in Groningen - Foto via Marketing Groningen

Nog één nachtje slapen en dan komt de goedheiligman naar Stad. Sinterklaas en zijn pieten komen traditiegetrouw met de stoomboot aan via het Reitdiep.

Rond 12:45 uur komt Sinterklaas aan in de binnenstad van Groningen. Vanaf het Reitdiep gaat de vaartocht verder via de Amelander Hoek en de Hoge en Lage der Aa naar de Zuiderhaven, waar het schip afmeert bij het clubgebouw van roeivereniging De Hunze.

Omdat van 12:50 tot ongeveer 14:45 uur de vervangende loopbrug/van de kapotte Visserbrug open staat, kan het publiek daar niet op staan.

Muziek

De rijtoer begint rond 14:15 uur aan de Praediniussingel, ter hoogte van het clubgebouw van roeivereniging De Hunze. Gruno’s Postharmonie en Showband Noordenveld zorgen voor sfeervolle muziek tijdens de tocht door de stad. Daarnaast lopen er ook allerlei clubs, organisaties en mascottes mee in de stoet.

Sinterklaas heeft wel tegen zijn pieten gezegd dat zij niet mogen strooien met het snoepgoed, maar dat zij het alleen mogen geven aan kinderen die dat willen. Een Piet met een groen hesje en groene vlag deelt glutenvrije pepernoten uit.

De route gaat via de Praediniussingel richting het Emmaplein om daar te keren en via de noordzijde van de Praediniussingel over de Museumbrug, om de Westerkade en Westerhaven aan te doen.

Centrum

Daarna volgen de A-straat, Brugstraat, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep en Oosterstraat om op de Grote Mark te arriveren. De aankomst op de Grote Markt is rond 15:00 uur. Sinterklaas wordt daar warm onthaald met muziek en met de aanwezigheid van de waarnemend burgemeester en de kinderburgemeester.

Deze korte ceremonie op de Grote Mark is het eind van de intocht. Tijdens de rijtoer van Sinterklaas en zijn hofhouding kunnen kinderen tekeningen voor Sinterklaas afgeven aan de Pieten. Een foto van de tekening mailen naar communicatie@volksvermakengroningen.nl mag ook. De kinderen ontvangen een bedankje van Sinterklaas mits op de tekening naam en adres goed leesbaar zijn vermeld.

Intochten in wijken en dorpen veelal een weekend later

De goedheiligman wordt de komende week op meer plekken in de gemeente verwelkomd. Zo komt de Sint komende zondag op bezoek in Lewenborg. Daar maakt de Sint een rijtour en komt om 14.00 aan in het winkelcentrum.

In het weekend van 23 en 24 november maakt de Sint nog een paar keer zijn opwachting in verschillende dorpen en wijken in de gemeente.