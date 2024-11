Sinterklaas is voor bakkers de leukste tijd van het jaar: “Zorgt voor een glimlach”

Foto: ingezonden

Wie aan Sinterklaas denkt, die denkt aan chocoladeletters, kruidnoten en ander snoepgoed. Bij bakkerij Marinus-Crebas-Meindertsma in Stad zijn ze er druk mee. Marissa Marinus spreekt van een gezellige tijd.

Hoi Marissa! Hoe bijzonder is deze periode?

“Als bakkerij hebben we prachtig werk en in deze periode denk ik dat extra. In deze weken lijkt de bakkerswinkel meer op een snoepwinkel. We hebben chocolade- en banketletters, we hebben speculaascake, pepernotenkoek, kruidnoten en nog veel meer lekkers. Het is denk ik ook de leukste periode van het jaar. Dat begint wanneer Sinterklaas in aantocht is, en dat loopt door tot Oudjaarsdag.”

Kun je dat uitleggen?

“Deze periode zijn we druk met de typische Sinterklaasproducten. Volgende week, wanneer we Sinterklaas weer uitzwaaien, dan komt Kerstmis al heel snel om de hoek kijken. Kerst heeft ook weer haar typische producten. En na kerst komen die oliebollen aan bod. Je hebt het over producten die we alleen in deze periode in onze bakkerij maken. Dat is bijzonder. Maar ook als je bedenkt dat je producten maakt, die straks bij mensen op tafel staan, die daarmee herinneringen maken.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: ingezonden Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Je bent onderdeel of de feestdagen een succes worden?

“Precies! Kruidnoten en chocoladeletters die we verkopen, die door de pieten in een schoen worden gestopt of op pakjesavond op worden gesmikkeld. Het voelt heel goed, dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een mooi Sinterklaasfeest. En dat geldt ook voor Kerstmis. Klanten komen hier binnen, zijn onder de indruk van het aanbod, en gaan met producten naar huis die hopelijk een glimlach op de gezichten aan tafel toveren.”

Hoe belangrijk is deze periode voor de medewerkers in de bakkerij?

“Die is belangrijk en bijzonder. Ik zal je een voorbeeld geven. Morgen gaan we de chocoladeletters maken. Daar wordt echt naar uitgekeken. Door de bakkers, maar ook door familieleden. Je kunt er de klok op gelijkzetten dat morgen familieleden speciaal langs komen om mee te komen kijken. Het is een hoogtepunt, waarbij het extra gezellig is. Wij ervaren het als een tijd van verbinding. Als bedrijf, maar ook in de richting van onze klanten.”

Jullie hebben als bakkerij verschillende vestigingen. Jullie klanten. Komen deze vooral uit de regio?

“Onze klanten zitten overal. In deze periode sturen we zelfs pakketjes naar het buitenland. Er zijn mensen die verhuist zijn naar andere delen in het land, en in deze periode speciaal naar Groningen komen om bij ons de producten te halen die hen terug doet verlangen naar vroeger. Of omdat het om producten gaat die ze thuis niet kunnen krijgen. Neem bijvoorbeeld zoetbrood. Dat is typisch Gronings. Duivekater lijkt er weliswaar op, maar het verschil proef je. Zulke producten gaan in deze periode naar alle uithoeken van het land.”

En je had het ook over pakketjes die naar het buitenland gaan?

“Klopt. We kunnen niet alles versturen. We willen wel graag dat het goed op het adres arriveert. Maar als je het hebt over Groninger koek, kerstkoek of kerstbroden. Die kunnen prima per pakketje verstuurd worden. En daar werken we uiteraard graag aan mee. Wij vinden het bijzonder dat mensen, waar ze ook ter wereld zijn neergestreken, aan ons blijven denken, en dat wij een kleine bijdrage kunnen leveren om hun feestdagen tot een succes te maken. Zulke opdrachten zorgen bij ons voor een glimlach op onze gezichten.”

Bakkerij Marinus-Crebas-Meindertsma is in Groningen onder andere te vinden aan de Kajuit in Lewenborg, aan de Stoepemaheerd in Beijum en aan de Steentilstraat. Daarnaast zijn er vestigingen in Loppersum, Appingedam en Uithuizen.