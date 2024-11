Sinterklaas gearriveerd in Thesinge: “Lesauto bleek niet zo’n goed idee te zijn”

Sinterklaas rijdt, met Hoofdpiet aan het stuur, Thesinge binnen. Foto: thesinge.com

Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdag ook in Thesinge gearriveerd. Volgens Anita van der Veen van de organisatie verliep de intocht niet vlekkeloos.

Hoi Anita! Sinterklaas en problemen …

“Haha, ja. Het kan nooit een keer soepel en makkelijk gaan. Iedere keer zijn er problemen en houden wij ons hart vast of het allemaal wel goed gaat komen. Dit keer kwam de Sint per lesauto naar het dorp. Hoofdpiet volgt autorijlessen en dat leek Sinterklaas een goed idee om per auto naar Thesinge te rijden. Ook wel zo warm en makkelijk als ze de komende nachten langs alle opgezette schoenen moeten reizen. Dan kan het paard een keer op stal blijven. Maar achteraf gezien was het niet zo’n goed idee.”

Hoofdpiet had nog niet zoveel rijlessen gehad?

“Dat was inderdaad duidelijk te zien. Slingerend kwam men aanrijden. Dan denk je toch, komt het wel goed? Wordt er niemand aangereden en belandt de auto niet in een sloot? Uiteindelijk is alles goed gekomen en is er niemand gewond geraakt. Wel maakte de Goedheiligman duidelijk dat hij voortaan weer gewoon van de diensten van zijn paard gebruik gaat maken. Nadat Sinterklaas was uitgestapt is onder begeleiding van muziekvereniging MULTIple een rondje door het dorp gemaakt. Sint heeft de muziekvereniging ook nog even een handje geholpen door de mace van de tamboer-maitre tijdelijk over te nemen. Vroeger deden we bij deze rondtocht vrijwel alle straten aan, maar omdat het in november vaak koud en regenachtig weer is, en ook de spanningsboog van de kinderen beperkt is, hebben we het rondje wat korter gemaakt. Dit eindigde bij het Trefpunt in het dorp waar een vrolijk feest werd gevierd.”

Nu bereikte mij ook het verhaal dat twee pieten in het huwelijk zijn getreden?

“Wij hadden al snel in de gaten dat er iets niet in de haak was. Net als eerdere jaren deelden de pieten pepernoten uit. Maar behalve pepernoten werden er ook snoephartjes uitgedeeld. Op zich is dat niet vreemd, want die smaken ook heerlijk, maar we zagen ook dat twee pieten wel erg veel aandacht voor elkaar hadden. Een knipoogje hier, een streeltje daar. Op een gegeven moment waren ze met elkaar aan het knuffelen. Het was duidelijk dat de pieten verliefd op elkaar waren.”

Oh jee!

“En ik zal het verhaal nog mooier maken: deze pieten zijn gistermiddag in Thesinge in het huwelijk getreden. Dus niet in Spanje, maar gewoon in ons mooie Thesinge hebben ze elkaar het ja-woord gegeven. Klaarblijkelijk laat Thesinge de liefde zegevieren? Er was een trouwambtenaar om het officieel te maken en ook waren er chocoladepepernoot-ringen om het helemaal echt te maken. Je kunt begrijpen dat het een groot feest werd.”

Met waarschijnlijk ook het zingen van Sinterklaasliedjes?

“Zeer zeker. Sinterklaas zat in zijn schommelstoel op het podium. Hij vertelde aan de kinderen, omdat alles weer super goed geregeld was, dat zij afgelopen nacht hun schoen mochten opzetten. Dat hebben wij hier in huis ook gedaan, en vanochtend zat er heerlijk snoepgoed in. Hoe het in de rest van het dorp is verlopen, dat weet ik niet. Wel kan ik vertellen dat Sinterklaas rustig te werk is gegaan. Ik ben in ieder geval niet wakker geworden van de paardenvoetjes die over de daken trippelden.”

Hoe belangrijk is de intocht voor Thesinge?

“Heel belangrijk. Thesinge heeft een eigen basisschool. We betrekken Garmerwolde ook bij de intocht, waar we van tevoren flyers uitdelen. Het is denk ik het kneuterige dat het tot een succes maakt. Het verbindt kinderen en ook oudere inwoners. Mensen beleven de intocht gezamenlijk, er komen gesprekken op gang. De intocht doet er toe. Na de intocht gaat Sinterklaas in het dorp langs de oudere mensen en langs hen die dit jaar hun partner of familieleden zijn kwijtgeraakt. Het zijn korte bezoekjes waar een warme hand geschud wordt en een chocoladeletter met gedicht wordt achtergelaten.”

Het principe van ‘oog voor elkaar’ …

“Klopt. Oog hebben voor je medemens dat vinden wij belangrijk. Ook juist in deze periode. Het is een donkere tijd, het is kouder. Zeker als een familielid je de afgelopen maanden ontvallen is, dan is het niet een prettige tijd. Daar willen we op deze manier even bij stilstaan, dat we deze mensen niet vergeten, waarbij we als dorp er voor hen zijn.”

De intocht zit er nu op. Maar komende vrijdag gaat er nog iets leuks plaatsvinden hè?

“Aanstaande vrijdagavond is er een meet & greet met Sinterklaas. Dat is niet voor het eerst dat we dat doen. Dat geldt wel voor de locatie. De afgelopen jaren vond dit bijvoorbeeld in het dorpshuis en in de molen plaats. Dit keer kan Sinterklaas ontmoet worden in het Scheuvelhoes aan de Havenstraat. Sinds dit jaar is daar een theeschenkerij gevestigd. Sinterklaas is daar vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur te vinden. Kinderen kunnen de Sint ontmoeten, kunnen bijvoorbeeld een tekening overhandigen, en ik heb begrepen dat ze daarna weer met een leuk cadeautje naar huis gaan.”