Foto: Rieks Oijnhausen

De Sint Martinusoptocht trekt zaterdagmiddag door de stad. Kinderen lopen met hun lampionnen, onder leiding van Sint Martinus, van het Hereplein naar de Martinikerk.

“We verzamelen dan om 16.00 uur op het Hereplein”, laat Hein Bekenkamp van Volksvermaken weten. “Vervolgens gaan we in optocht naar de Martinikerk. Sint Martinus wordt begeleid door Romeinse soldaten. Dan zul je misschien denken, wat hebben die Romeinen daar mee te maken. Sint Martinus was toch een bisschop? Ja, dat klopt. Maar hij was ook Romeins officier. Op een dag trok hij, als officier, Amiens in Frankrijk binnen. Het eerste wat hij daar zag was een bedelaar die zijn hand ophield. Sint Martinus heeft daarop met zijn zwaard zijn mantel doormidden gesneden en een helft aan de bedelaar gegeven.”

De optocht eindigt in de Martinikerk. “In het koor van de kerk kunnen de kinderen hun lampionnen in één van de kramen hangen. Een deskundige jury onder leiding van Marjo van Dijken beoordeelt de lampionnen. Ze wordt daarbij geholpen door de kinderburgemeester en haar loco. Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. Voederbietlampionnen vormen een aparte klasse. Ook met andere zelfgemaakte lampionnen zijn er prijzen te winnen, die door de Stichting Marktactiviteiten Groningen en FC Groningen beschikbaar zijn gesteld.”

Tijdens de jurering zal Geert Pruiksma het Sint Martinusverhaal vertellen. Hij wordt door Marcel den Os begeleid bij het zingen van Sint Martinusliedjes. Gedurende het programma wordt er warme chocolademelk geschonken.