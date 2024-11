Sint Martinusoptocht laat zien dat de voederbiet als lampion nog springlevend is

Foto: Rieks Oijnhausen

Nog één nachtje slapen en dan mogen kinderen maandag langs de deuren om Sint Maarten te lopen. Zaterdag vond in de stad al de Sint Martinusoptocht plaats. Volgens Hein Bekenkamp van de organisatie werd de dag een succes.

Hoi Hein! Hoe is de dag verlopen?

“We hebben er een heel mooi feest van kunnen maken. We hebben ook heel veel mazzel gehad met het weer. De temperatuur was prima en het bleef droog. In de aanloop waren we nog even bang of er wel genoeg kinderen zouden komen opdagen. Gisteren vond namelijk ook de Plantsoenloop plaats. Dat is een evenement waar normaliter veel kinderen aan deelnemen. Maar ik vermoed dat ze vroeg klaar waren met lopen, of niet gegaan zijn, want bij onze optocht was het druk. Veel kinderen, ouders en ook mensen die langs de kant stonden te kijken.”

Bij de Sint Martinusoptocht lopen kinderen met hun zelfgemaakte lampions vanaf het Hereplein naar de Martinikerk. Grote vraag is of er ook veel voederbietlampions te zien waren …

“Ja, toch wel. In de week voorafgaand aan de optocht delen we op de Vismarkt en op scholen in de gemeente zo’n duizend voederbieten uit waar kinderen lampions van kunnen maken. De voederbiet werd vroeger, in de tijd dat er veel armoede was, en huishoudens zich geen papier of karton konden veroorloven, ook gebruikt als lampion. We hebben er gisteren zeker zo’n 25 gezien. Dat is een aantal waar wij tevreden mee zijn. Zeker in combinatie met de belangstelling van afgelopen week, waarbij we weten dat niet alle kinderen meelopen in de optocht, kunnen we toch wel stellen dat de voederbietlampion er goed op staat in onze gemeente.”

Hoe verliep de optocht?

“Dat ging heel erg goed. Deelnemers aan de Camino Groningen liepen gisteren de laatste etappe van het Pronkjewailpad. Zij begonnen gisteren in Haren en liepen via het Hereplein naar de Martinikerk. Op het Hereplein sloten wij aan. Naast de kinderen waren ook Sint Martinus te paard en vier Romeinse soldaten aanwezig. Wat ons opviel was dat de groep tot 8 jaar oververtegenwoordigd was, oudere leeftijdscategorieën waren ondervertegenwoordigd. Voorafgegaan door showband Noordenveld uit Roden liepen we naar de Martinikerk. Het klokkenluidersgilde hing op het juiste moment aan de touwen waardoor we met onder luid klokgelui de Martinikerk inliepen.”

In de Martinikerk vond de beoordeling plaats van de mooiste lampionnen hè?

“Klopt. Nadat de kinderen de kerk waren binnengegaan, zwaaiden de deuren open waarop Sint Martinus op zijn paard de kerk binnenging. Dat was een heel bijzonder moment. De kinderen hebben daarop hun lampionnen opgehangen in het koor van de kerk. Daarna zijn zij elders in het gebouw Sint Martinusliedjes gaan zingen en kwam Geert Pruiksma het verhaal van Sint Martinus vertellen. Ondertussen ging de jury, onder leiding van Marjo van Dijken en de kinderburgemeester en haar loco aan de slag om de mooiste lampionnen te selecteren.”

De makers van de mooiste lampionnen kregen een prijs?

“Klopt. We hebben best wel gul uitgedeeld dit jaar. Voor de jongste groep waren er vier prijzen, voor de oudere groep ook vier prijzen en er was één prijs voor de mooiste voederbietlampion. De prijzen hebben we aan kunnen schaffen met financiële hulp van stichting Marktactiviteiten. Uiteindelijk hebben we hele mooie lampions gezien waarbij het voor de jury nog een hele kluif was. De prijswinnaars zijn aan het eind van het programma verwend met bordspellen die we uit hebben gedeeld.”

Nog even terug naar de voederbieten. Aan het begin van de week hadden jullie er duizend. Zijn alle voederbieten ook op geraakt?

“Nee. We hebben er ongeveer tweehonderd overgehouden. Die krijgen overigens een goede plek. In onze kennissenkring is er een paardenhouder wiens paarden gek zijn op voederbieten. Deze bieten zullen daarom daar naar toe worden gebracht, zodat ze goed terecht komen.”