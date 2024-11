Selwerderhof ’s avonds open voor Allerzielen-herdenking

Foto: Gemeente Groningen

Begraafplaats Selwerderhof opent komende zaterdagavond haar deuren ter gelegenheid van Allerzielen. Tussen 18:00 en 20:00 uur kunnen bezoekers overleden familieleden en vrienden herdenken.

Medewerkers van het loket Begraven hebben bijzondere plekken met lichtjes gemarkeerd om een warme sfeer te creëren. Bezoekers mogen ook een zelf meegebrachte kaars bij een graf plaatsen. Bij het theehuis zijn er activiteiten zoals het beschilderen van gedenksteentjes en het beluisteren van gedichten van Jan Glas. Er is een koor aanwezig om de herdenking muzikaal te ondersteunen en koffie of thee wordt aangeboden.

Bezoekers wordt geadviseerd een zaklamp mee te nemen, omdat het dan al donker is. Vanwege beperkte parkeerruimte wordt verzocht om lopend of per fiets te komen; auto’s zijn niet toegestaan op de begraafplaats.