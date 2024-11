Rommel in brand zorgt voor rookontwikkeling in portiekflat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een portiek van een woongebouw aan de Jacques Perkstraat heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “In het portiek heeft wat rommel of afval gebrand”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Terwijl we onderweg waren naar locatie kregen we mee dat het vuur geblust was door een omstander of buurman. Daarop zijn we zonder spoed naar het adres gereden. Toen we arriveerden zagen we dat er nog wel flink wat rook in de portiek hing. De ruimte hebben we geventileerd. Ook hebben we een controle uitgevoerd.”

Ondanks de brand hoefde er niemand geëvacueerd te worden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Nieuwsfotografen vertellen dat brandstichting niet uitgesloten kan worden. De politie is daarom een onderzoek gestart naar de toedracht. De brandweer heeft de situatie overgedragen aan de woningstichting.