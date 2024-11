Remise Gorecht, TKB sterkste in stadsderby, Oosterparkers wint topper

Foto Andor Heij

Gorecht kwam zaterdag in de tweede klasse I niet verder dan een remise. TKB won in 3R de stadsderby van Lewenborg en Oosterparkers heeft in 5E de eerste periode voor het grijpen.

Tweede klasse

Gorecht kwam in eigen huis tegen Hoogezand twee keer op voorsprong, maar moest een 2-2 gelijkspel toe staan. Tom Traas en Hein van Marrum scoorden voor de ploeg uit Haren. Gorecht is derde met 14 punten uit 7 wedstrijden.

Volgende week speelt Gorecht in Zwolle tegen koploper WVF. Bij winst kan Gorecht de eerste periodetitel pakken, maar moet hopen dat nummer twee Nieuwleusen dan punten laat liggen.

Helpman verloor in Zwolle met 2-0 van Be Quick’28 en is tiende met 7 uit 7.

Derde klasse

In 3R won The Knickerbockers de stadsderby tegen FC Lewenborg: 2-0. Han van Dijk en David Bergsma scoorden voor de pauze. TKB heeft 16 uit 7, een punt minder dan koploper Zuidlaren. Lewenborg is zevende met 11 uit 7.

VV Groningen verloor uit van Veendam 1894: 2-1. Danny Harms scoorde voor VVG, dat zesde is met 11 uit 7.

Groen Geel heeft de smaak van het winnen te pakken. Thuis werd hekkensluiter Borger met 5-0 afgedroogd. Menno Pot en Stan Ypenburg scoorden voor de pauze. Melle Gebben maakte er 3-0 van. Koen Olde Monnikhof tekende voor de laatste twee doelpunten. Groen Geel is achtste met 10 uit 7.

Be Quick 1887 (zaterdag) verloor met 4-1 bij FC Zuidlaren. Senn Boersma scoorde voor Be Quick. Be Quick is twaalfde met 5 uit 7.

Lycurgus verloor met met 2-0 in en tegen Aduard. Lycurgus is dertiende en voorlaatste met 3 uit 7.

Lagere klassen

In 5E won Oosterparkers thuis de topper tegen VAKO. Het werd 2-1, waardoor Oosterparkers de nieuwe koploper is en volgende week bij winst zeker is van de eerste periodetitel. Tristan Cooke en Owen Deplaa scoorden voor Oosterparkers.