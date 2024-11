Recordaantal tegels vervangen door groen, maar weer negende op NL

Foto: Paul Blom

Dit jaar zijn 136.000 tegels in de gemeente Groningen vervangen door groen. Dat zijn er tienduizend meer dan vorig jaar en daarmee een nieuw record. Toch kon Groningen geen potten breken op het jaarlijkse NK Tegelwippen.

De gemeente eindigde op de tiende plaats in de categorie voor ‘grote gemeenten’ (100.000 inwoners of meer), dezelfde plek als een jaar geleden. Hoewel Groningen in absolute aantallen goed scoorde, werden per duizend inwoners bij lange na niet genoeg tegels vervangen om een gooi te doen naar het podium. Zo had Groningen een TPI (tegels per inwoner) van 584,22. Winnaar Venlo verving per duizend man 4070,8 tegels.

Duurzaam Groningen, de organisatie die de wedstrijd jaarlijks aanjaagt in de gemeente, is toch dik tevreden met de uitslag. Het aantal tegels waar groen voor in de plaats kwam, is vergelijkbaar met bijna anderhalf voetbalveld en de jaarlijks rijdende tegeltaxi reed meer ritten dan ooit. “Dat is niet alleen goed nieuws voor de biodiversiteit”, besluit Duurzaam Groningen. “Het helpt ook bij de aanpassing aan het veranderende klimaat.”