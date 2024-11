Reclamebelasting gaat van tafel voor dorpshuizen, musea en kerken

Foto: Jaron Bergsma

Ondanks het advies van het college om geen uitzonderingen te maken voor de reclamebelasting heeft de gemeenteraad hier woensdagavond wel in meerderheid mee ingestemd. Culturele-, maatschappelijke-, charitatieve- of ideële instellingen zullen uitgezonderd worden.

In de gemeenteraad werd woensdagavond gesproken over de begroting voor 2025. Door de partijen waren er twee voorstellen ingediend om de reclamebelasting aan te passen. Bij het eerste voorstel ging het om het volledig afschaffen van de reclamebelasting, het andere voorstel richtte zich op het maken van uitzonderingen voor bijvoorbeeld dorpshuizen, musea, kerken en scholen.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Aanpassen van de belasting helpt niet in het bestrijden van de verrommeling”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Financiën raadt beide voorstellen af: “Wat wel eens in het debat over dit onderwerp verdwijnt is dat de reclamebelasting een objectieve heffing is. Het is aangekondigd dat het gaat gebeuren waarbij, voor de mensen voor wie het geldt, er de mogelijkheid is om de uiting terug te brengen onder de twee vierkante meter zodat ze gevrijwaard worden. Om deze belasting goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat we het zo integraal en uniform mogelijk inrichten. Hoe meer uitzonderingsregels, hoe ingewikkelder het wordt. Daarnaast helpt dit niet in ons doel om de uitingen in het straatbeeld, de verrommeling, terug te dringen.” De wethouder wacht daarom liever tot het tweede kwartaal volgend jaar, als ook de balans opgemaakt kan worden als de reclamebelasting is ingevoerd.

Compromis

Het voorstel om de belasting niet in te voeren voor non-profitorganisaties is onder andere ingediend door coalitiepartijen ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren. In de woordvoeringen van de partijen wordt hier bij stilgestaan door te zeggen dat men in de afgelopen periode gezocht heeft naar een compromis vanwege de geluiden in de samenleving, waarbij er goed samengewerkt is met de oppositiepartijen.

Daan Swets (Student & Stad): “Komt tijd, komt raad”

Daan Swets van Student & Stad herinnert de coalitiepartijen er nog eens fijntjes aan dat zijn partij vorig jaar precies hetzelfde voorstel had ingediend, maar dat dit toen werd weggestemd: “Komt tijd, komt raad.” Dat vindt ook Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Dit is de goede route. We vragen GroenLinks ook om een volledig einde te maken aan deze belasting. En dat mag gerust een paar maanden duren. In ruil daarvoor zouden wij GroenLinks wel willen helpen met voorstellen om de gemeente groener te maken. Bij deze reclamebelasting gaat het niet om de euro’s die ondernemers moeten betalen. Het gaat om het gevoel. Nu moeten ze ook dit nog doen. En dat is iets heel negatiefs. Vandaag is een goed begin. Dat geeft hoop voor de toekomst.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Deze belasting is bedoeld om de geldkist te spekken”

Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Stop gewoon met de reclamebelasting. Dat coalitiepartijen nu instemmen met deze uitzondering, zegt al dat het niet de bedoeling is om de verrommeling aan te pakken, maar juist om de geldkist te spekken.” De partij vindt het wel vreemd dat basisscholen straks uitgezonderd worden, maar dat hbo- en wo-instellingen wel moeten betalen voor de uitingen die zij aan de gevel hebben hangen.

Joren van Veen (PvdA): “Waarom wilt u het afschaffen financieren vanuit de basisbaan?”

Tijdens de vergadering lijkt er ook een opening te zijn om de volledige belasting van tafel te vegen. Jalt de Haan van het CDA: “Nu het deels verdwijnt, wordt het nog lastiger om het doel van de belasting uit te leggen.” Joren van Veen van de PvdA reageert daar op: “Wij vinden ondernemers belangrijk. Maar wat ik niet begrijp is dat u vandaag met een voorstel komt om de belasting volledig af te schaffen, waarbij de dekking gehaald wordt uit het afschaffen van de basisbaan.” De Haan: “Die willen we niet afschaffen. U wilt het aantal basisbanen laten groeien. Dat willen wij ook, alleen dan minder hard. Temporiseren, waardoor je met dit geld de belasting af kunt schaffen.”

Daan Brandenbarg (SP): “Is dit nu de gemeenschapszin van het CDA?”

De SP reageert kritisch. Daan Brandenbarg: “De basisbanen zorgen er voor dat mensen op een hele waardevolle manier mee kunnen doen in de samenleving. Zijn die paar tientjes die ondernemers moeten betalen zoveel belangrijker dan de basisbaan? Is dit nu het CDA met haar gemeenschapszin?” De Haan: “Wij maken moeilijke keuzes. Als partijen hebben we gekeken naar een goede dekking. De Partij voor het Noorden heeft bij dit voorstel heel veel water bij de wijn moeten doen. Zulke keuzes kunt u ook overwegen. Maar als u zegt, we willen kijken naar een goede dekking, dan zou ik nu willen schorsen. Dan zoeken we naar een goede dekking.”

Die schorsing komt er niet. Het voorstel om de belasting deels af te schaffen wordt aangenomen: 40 raadsleden stemmen voor, 3 tegen. Het volledig afschaffen van de belasting haalt het niet: 25 raadsleden stemmen tegen, 18 voor.