Raadsfracties willen ‘risicovolle’ speeltuinen ‘zonder bemoeienis van volwassenen’ in Stad

Zeven partijen in de Groningse gemeenteraad willen dat er ‘avontuurlijke speeltuinen’ worden aangelegd in de stad. Een aantal eerste proeven moet tijdens speelfestivals gaan plaatsvinden.

‘Risicovol spelen’ in zo’n speeltuin betekent dat kinderen vrij kunnen spelen met materialen zoals autobanden, takken en kabelrollen, zonder bemoeienis van volwassenen. Uit onderzoek blijkt, zo stelt initiatiefnemer GroenLinks, dat dit type spelen de creativiteit en zelfstandigheid bevordert.

Daarnaast helpt het bij de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen, vertelt GroenLinks-raadslid Peter Swart: “Als je weet dat één op de vijf kinderen nooit of nauwelijks buiten speelt, moet je alles uit de kast halen om ze naar buiten te krijgen. We denken dat avontuurlijk spelen het voor kinderen nog aantrekkelijker maakt om buiten lekker hun gang te gaan.”

Het voorstel van GroenLinks wordt gesteund door D66, het CDA, de SP, de Stadspartij 100% voor Groningen, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De fracties dienen woensdag een motie in om risicovol spelen vaker mogelijk te maken in Groningen. Naast experimenten op de speelfestivals vragen de partijen het college om met een ‘bredere visie’ te komen die het ‘risicovol spelen’ en buitenspelen in het algemeen stimuleert.