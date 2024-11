Raadsfracties op de bres voor bewoners campers op parkeerplaats Kardinge

Foto via Wikimedia Commons (CC 4.0)

Camperbewoners op Kardinge hebben te horen gekregen dat ze voor 1 april moeten vertrekken. Verbazingwekkend, vinden de camperbewoners: ze wonen er met plezier en zorgen volgens hen voor een schone, veilige omgeving en sociale samenhang. De fracties van D66, de PVV en de Partij voor het Noorden snappen daarom niet waarom het gemeentebestuur heeft besloten te handhaven op het camperverbod tegen de bewoners.

Op het P+R-terrein bij Kardinge ‘woont’ een kleine groep mensen in campers en caravans. Tegelijk worden alle camperplaatsen in de gemeente Groningen per april 2025 opgedoekt. Voor de camperplaats bij Kardinge wordt geen uitzondering gemaakt, maar de groep krijgt wel uitstel. Volgens het college zijn omwonenden en aanliggende bedrijven bezorgd over de leefbaarheid en veiligheid op het P+R-terrein.

De bewoners van de campers zijn niet blij met de beslissing van het gemeentebestuur. Zij willen dat de gemeente meer begrip toont voor hun situatie en een oplossing biedt voor de groep camper- en caravanbewoners.

De fracties van D66, de PVV en de Partij voor het Noorden springen nu op de bres voor de camperbewoners. De partijen vragen zich af waarom er nu wel wordt gehandhaafd, terwijl de bewoners eerder probleemloos konden blijven. Ook wil de raad weten of er een alternatieve locatie komt voor de bewoners. Totdat die er is, vinden de drie fracties dat de camperbewoners mogen blijven op het P+R-terrein. Daar is ook tijd en ruimte voor, stellen de partijen: “De gebiedsontwikkeling van Kardinge ligt immers nog enkele jaren in de toekomst.”