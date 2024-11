Raads- en Statenleden glijden over het ijs van Kardinge

Foto: Jalt de Haan (via X)

Oud-schaatsers Gerard Kemkers en Albert Bakker gaven vrijdagmiddag een speciale schaatsclinic op de kunstijsbaan in Kardinge. Zeventien raads- en Statenleden deden mee aan de clinic.

De clinic, georganiseerd door de stuurgroep Behoud IJsbaan Kardinge (BIJK), begon met een uitleg en warming-up, gevolgd door een intensieve schaatssessie. Ook een aantal kinderen van de deelnemers reed mee. Het doel was om raadsleden kennis te laten maken met de ijsbaan en het belang ervan te onderstrepen.

De actie van BIJK is een oproep om de toekomst van de ijsbaan te waarborgen. Het voortbestaan van Kardinge staat onder druk en de stuurgroep wil benadrukken hoe belangrijk de faciliteit is voor sport en recreatie in Groningen.

Ondanks dat Kardinge gebruikt wordt door meer dan honderd verenigingen en duizenden sporters, dreigt de ijsbaan te verdwijnen. Kardinge is verouderd en nieuwbouw zou 60 tot 100 miljoen euro kosten. Een petitie voor behoud van de ijsbaan is ruim 15 duizend keer ondertekend.

Of de rondjes op de ijsbaan de doorslag gaan geven voor een blijvend Kardinge is nog te bezien. Deelnemer Jalt de Haan (fractievoorzitter CDA in de Groningse gemeenteraad) is al overtuigsd, zo schrijft hij op X: “Mooi om te zien hoe veel schaatsers, van jong tot oud, vandaag samen met ons genoten van deze prachtige sport. Een Groningen zonder ijsbaan is als een Groningen zonder de FC!”