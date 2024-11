Raad ziet niets in plan om direct te gaan sparen voor miljoenen kostende rioolvervanging

Vanaf 2030 moet een groot deel van de riolering in de gemeente vervangen worden. Dit gaat zo’n 20 tot 25 miljoen euro kosten. De fractie van Student & Stad lijkt het slim om daar per direct voor te gaan sparen. De wethouder en de raad zien die haast niet.

Het voorstel van raadslid Olivier van Schagen van Student & Stad klinkt sympathiek: “Binnen het systeem van de rioolheffing is het zo dat alle kosten die we maken moeten dekken uit de belastingen die we innen op riool. Het is daarmee een honderd procent kostendekkend systeem. We weten dus dat deze kosten er aan zitten te komen. We weten ook wanneer deze vervangingsoperatie gaat beginnen. En we weten dat als we dit mogelijk willen maken, we dan de lasten voor onze inwoners moeten verhogen om het überhaupt uit te kunnen voeren. Dan is het toch slim om de lastenverzwaring over de komende jaren te spreiden, in plaats van dat inwoners met enorme lastenverhogingen te maken krijgen in de jaren voorafgaand aan de werkzaamheden?”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Het enige verschil is toch de rente?”

De fractie van Partij voor de Dieren kijkt er anders tegenaan. Wesley Pechler: “Als je nu begint te sparen, of je neemt er in de toekomst een lening voor, waarbij je de kapitaallasten dekt vanuit de rioolheffing, dan is het enige verschil toch de rente die je niet betaalt over het spaargeld, en wel over de lening, maar dit is toch geen megaverschil?”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Lenen kost geld”

Van Schagen: “Daarmee bevestigt Partij voor de Dieren precies mijn punt. Als je gaat lenen betaal je een rente. Dat zijn extra kosten die bovenop de lasten van de inwoners komen. Dus het is juist niet de bedoeling dat je gaat lenen, want lenen kost geld.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Er zitten veel variabelen in de rioolheffing”

Wethouder Mirjam Wijnja van Stadsbeheer vindt dat Student & Stad het te kras neerzet. “Of we gaan nu sparen óf we doen dit over tien jaar. Of we gaan de investering spreiden óf het wordt een hele hoge verhoging van de lasten. Ik denk dat het niet zo zwart-wit is. Wij stellen voor om nu niet te gaan sparen. Waarom niet? U heeft helemaal gelijk als u zegt dat er een investeringspiek aan zit te komen. Maar er zitten ook heel veel variabelen in die rioolheffing die we nog niet kunnen beoordelen. We weten niet hoe het gaat met de ontwikkeling van het aantal inwoners. We weten ook niet hoe snel het gaat met het afkoppelen van het hemelwater. Wat gaat het met de kosten doen als er minder regenwater in Garmerwolde wordt aangeboden? We moeten dit beter in beeld brengen om goed in te kunnen schatten wat we wanneer gaan doen.”

“In 2026 weten we meer”

Wijnja vertelt verder dat er een onderzoek komt naar gedifferentieerde tarieven. “Daar willen we in 2026 mee komen. Dan weten we wat meer. Dit vraagstukken kunnen we daar bij betrekken.” Van Schagen blijft bij zijn standpunt dat het slimmer is om nu alvast te gaan sparen. Hij erkent dat er variabelen zijn, maar verwacht niet dat bedragen van 20 tot 25 miljoen ineens 1 miljoen gaan worden.

Het voorstel wordt uiteindelijk weggestemd. Van de raadsleden stemmen er 36 tegen en 6 voor. Naast de fractie van Student & Stad stemt ook Stadspartij 100% voor Groningen voor.