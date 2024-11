Raad wil Fikkie niet laten fikken, gemeente gaat huisdierenstickers aanbieden

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen gaat gratis huisdierenstickers aanbieden.

Dat besloot de gemeenteraad afgelopen woensdag, op initiatief van de Partij voor de Dieren. De motie, met de olijke titel ‘Laat fikkie niet fikken’ kreeg brede steun. Alleen de Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD stemden tegen. De stickers worden (ergens volgend jaar) gratis beschikbaar gesteld via gemeentelijke loketten en wijkposten.

De stickers zijn bedoeld voor op de voordeur of in de meterkast. Ze laten de hulpdiensten weten dat er dieren in huis zijn, mocht er brand uitbreken. Groningen volgt daarmee andere steden, waaronder Rotterdam.

De indieners van de aangenomen motie vragen de gemeente ook om uitgebreide en duidelijke informatie op de gemeentelijke website over veiligheidsmaatregelen voor huisdieren.