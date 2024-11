Raad gaat opnieuw unaniem achter Lelylijn en Nedersaksenlijn staan

Foto: Rob Dammers - Haldern ICE3m 4610 trein 125 Köln Hbf, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75573583

De voltallige gemeenteraad heeft woensdag duidelijk gemaakt dat de volgende stap gezet moet worden in de ontwikkeling van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Het signaal is een reactie op het besluit van het kabinet om de projecten in de koelkast te parkeren.

“Vorige week woensdag hebben we een teleurstellend gesprek gehad in Den Haag”, vertelt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. “Het leek alsof er een besluit genomen moest worden over de daadwerkelijke realisatie van de spoorlijnen. Maar het verzoek was om een volgende stap te zetten. Om aan het vervolgonderzoek te beginnen dat duidelijk maakt wat de projecten precies gaan kosten.”

Wethouder Philip Broeksma: “Enorme economische en sociale impuls”

Broeksma: “Voor mij als wethouder staan nut en noodzaak van deze spoorlijnen buiten kijf. Het zal een enorme economische en sociale impuls betekenen voor onze regio. De afstand richting Drachten en Heerenveen wordt verkleind. Dorpen langs de route zullen aantrekkelijker worden als vestigingsplaats. De basisschool kan daardoor blijven bestaan en supermarktondernemers in deze dorpen zullen blij zijn. De Lelylijn en de Nedersaksenlijn staan beide in het regeerprogramma en werden genoemd in de troonrede. We moeten van woorden naar daden.”

Daan Swets (Student & Stad): “Is deze motie niet overbodig?”

De wethouder reageerde daarmee op een motie die door een groot aantal partijen was ingediend. In dit voorstel wordt opgeroepen om het ongenoegen over de situatie kenbaar te maken bij het kabinet en bij de fracties in de Tweede en Eerste Kamer. Daan Swets van Student & Stad: “Maar is deze motie niet overbodig? Dit is toch al eerder kenbaar gemaakt? We doen dit dus toch al?” Broeksma is duidelijk: “Voor Kerstmis spreken we opnieuw met de minister. Een eensgezinde boodschap helpt. Het gaat niet om mij als wethouder dat ik iets wil. Als maar constant wordt vermeld, in de volle breedte, dat deze spoorlijnen van belang zijn, dan helpt dat.”

Kelly Blauw (PVV): “Wij vinden deze spoorlijnen ook belangrijk”

Broeksma verwijst daarbij ook naar de Paddepoelsterbrug. “Als raad bent u heel duidelijk geweest dat deze brug terug moest komen en dat Den Haag er voor zou gaan betalen. Uw motie heeft er aan bijgedragen dat dit nu gelukt is. Dat was een duw in de rug. Dat is heel prettig.” Die duw in de rug krijgt Broeksma ook bij dit onderwerp, want uiteindelijk stemmen alle partijen in met het voorstel. Ook de PVV. Kelly Blauw: “Vanuit de Groningse fractie vinden we deze spoorlijnen belangrijk. Overigens moet wel gezegd worden dat de coalitie in Den Haag het wel wil, maar dat het geld er niet in.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden ondersteunt dit: “Het maakt niet uit welke partijen er aan het roer staan. In 2007 werd de Zuiderzeelijn afgeschaft. Het zijn de ambtenaren die de lijnen uitzetten. Zij dwingen politici om bepaalde keuzes te maken. Juist deze situatie geeft mijn partij bestaansrecht, dat we moeten op blijven komen voor de situatie in het Noorden.”

De motie wordt uiteindelijk unaniem aangenomen: 44 raadsleden stemmen voor, 0 tegen.