PvdA komt met ’tienpuntenplan’ om te investeren in Groningse ondernemers

Foto: Andor Heij

De Partij voor de Arbeid (PvdA) heeft een ’tienpuntenplan’ opgesteld om te investeren in het Groningse ondernemerschap. Met het plan wil de partij het gezonde ondernemersklimaat behouden en verbeteren.

Het ’tienpuntenplan’ is gelanceerd op de Dag van de Ondernemer (15 november). Volgens de PvdA is het belangrijk dat er genoeg en goede ruimte is voor ondernemers. Zo moet ondermijnende criminaliteit worden aangepakt en is goed onderwijs nodig om het ondernemerschap in Groningen te verbeteren. De partij vindt ook dat er meer lokale ondernemingen bij moeten in de binnenstad. “We zijn in gesprek met ondernemers om samen tot een binnenstad te komen waar het voor iedereen fijn verblijven is, waar alle Groningers van het centrum kunnen genieten, kunnen winkelen en een biertje kunnen drinken in bijvoorbeeld een van de mooie bruine kroegen, aldus raadslid Rico Tjepkema.

Daarnaast is de partij ook van mening dat er buiten de grenzen van de binnenstad gekeken moet worden. Winkelcentra in wijken en dorpen spelen een grote rol in hoe buurtgenoten samenkomen en moeten dus volledig benut worden, aldus de PvdA. De energietransitie is in het plan ook essentieel. “We vinden het belangrijk dat de gemeente meedenkt over oplossingen hiervoor door de netwerkcapaciteit optimaal te benutten en bedrijven en energieopwek slim te combineren,” zegt fractievoorzitter Joren van Veen