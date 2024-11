Provincie krijgt ruim 20 miljoen voor natuurherstel

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De provincie Groningen krijgt ruim 21,9 miljoen euro van het Rijk voor de tweede fase van het programma Natuur Groningen.

In juli vroeg de provincie geld aan voor dit programma. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft de plannen nu goedgekeurd en het volledig aangevraagde bedrag toegekend aan de provincie Groningen.

Doel van programma Natuur Groningen, wat loopt van 2024 tot 2030. is stikstofgevoelige natuur verbeteren. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde ‘laagveengordel’: het gebied ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen in onze gemeente. In de tweede fase van het uitvoeringsprogramma Natuur Groningen ligt de focus op systeemherstel. Denk daarbij aan het verbeteren van de bodem en de vegetatie in de gebieden. Ook worden er maatregelen genomen om verdere schade aan de natuur te voorkomen.

Het herstelprogramma is onderdeel van een landelijke aanpak om de stikstof- en biodiversiteitsproblemen op te lossen. De provincie is de komende jaren nog bezig met uitgebreide onderzoeken om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Vanaf 2027 worden gerichte maatregelen genomen. Het doel is om de natuur zichzelf in 2030, grotendeels op eigen kracht, te laten herstellen.