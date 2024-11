Protest bij Van der Velde Boeken, winkels woensdag tot 10.00 uur dicht

De boekwinkels van Van der Velde zijn woensdag tot 10.00 uur gesloten. Het gaat om een protestactie vanwege de plannen om de btw op boeken te verhogen.

In Groningen heeft Van der Velde filialen aan de Grote Markt en het A-Kerkhof. “Deze zullen tot 10.00 uur gesloten zijn”, vertelt directeur Mathijs Suidman. “Daarmee sluiten we ons aan bij de landelijke lees-in die in de ochtend wordt gehouden bij de Tweede Kamer in Den Haag.” In Groningen zullen medewerkers voor de winkel gaan zitten om al lezend te laten zien wat de waarde is van boeken, van leesplezier en van leesbevordering. Andere mensen worden opgeroepen om mee te doen en om zich aan te sluiten bij het protest.

“Wij komen nu in actie”

Suidman: “Bij Van der Velde Boeken zetten meer dan 160 collega’s zich met passie in voor het boek. Het lezen van boeken geeft niet alleen veel plezier, maar stelt ons mensen ook in staat om kennis te vergroten, te verbeelden en elkaar beter te begrijpen. Als boekverkopers begrijpen wij niet dat de coalitie uitgerekend een activiteit als lezen als een mogelijkheid ziet om extra belastinginkomsten te realiseren. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over het belastingplan en daarom komen wij nu in actie.”

Van 9 naar 21 procent

De plannen van het kabinet zijn om het btw-tarief voor de culturele sector en voor boeken, kranten en tijdschriften per 1 januari 2026 te verhogen van 9 procent naar het algemene tarief van 21 procent. Het kabinet verwacht dat de maatregel 2,2 miljard euro aan extra inkomsten zal opleveren. Naast boeken gaat het hogere tarief gelden voor digitale boeken, het uitlenen van boeken, kranten en tijdschriften, fotoboeken en kleurboeken. Ook schoolboeken gaan onder het hoge btw-tarief vallen.