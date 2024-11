Posteractie roept op tot gratis menstruatieproducten

Stichting Bloody Basics lanceert een opvallende posteractie in de stad. Dit om aandacht te vragen voor de noodzaak van gratis menstruatieproducten op openbare plaatsen.

De posters tonen een achttiende-eeuws schilderij met hedendaagse menstruatieproducten zoals tampons en maandverband. Volgens de stichting lijkt de manier waarop we over menstruatie praten, soms nog uit die tijd te stammen. De actie is bedoeld om het gesprek te normaliseren, wat zowel maatschappelijke als gezondheidsvoordelen heeft, aldus Bloody Basics.

De Groningse stichting roept met de posteractie grote onderwijsinstellingen, horecazaken en werkgevers in de stad op om menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen voor al hun studenten, klanten en werknemers.

Uit onderzoek uit 2019 blijkt dat een derde van de Nederlandse jonge vrouwen (14 tot 25 jaar) zich schaamt voor haar menstruatie en het lastig vindt om dit te bespreken. Gratis toegang tot genoemde producten kan duizenden mensen verlichting brengen. Bovendien kunnen medische aandoeningen dan eerder worden herkend.