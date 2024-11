Politieke jongerenorganisaties Noord-Nederland eisen voortzetting Lelylijn

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Holten NSR DDZ 7521, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91016690

Politieke jongerenorganisaties uit Noord-Nederland spreken zich uit tegen het besluit om de ontwikkeling van de Lelylijn en Nedersaksenlijn stil te leggen. In een gezamenlijk statement roepen zij het kabinet op om deze spoorprojecten alsnog door te zetten.

Het kabinet maakte afgelopen woensdag zonder meer duidelijk dat er voorlopig geen vervolgonderzoek komt naar de twee spoorlijnen en besluitvorming over de aanleg in de ijskast te stoppen. Volgens de jongerenorganisaties zijn de lijnen cruciaal voor de regio. “De Lelylijn en Nedersaksenlijn verbeteren niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de leefbaarheid en economische kansen in Noord-Nederland”, stellende tien organisaties. Ook benadrukken zij dat de spoorverbindingen bijdragen aan een duurzame toekomst en oplossingen bieden voor de woningnood en overvolle treinen in de Randstad.

De organisaties vinden het onacceptabel dat de regio opnieuw wordt teleurgesteld. Volgens de tien politieke jongerenorganisaties ondermijnt het uitblijven van de spoorlijnen de toekomst van jongeren in het Noorden,” aldus de verklaring. Ze dringen er bij het kabinet op aan om te investeren in een infrastructuur die alle delen van Nederland met elkaar verbindt.

Het statement is ondertekenend door de onderstaande politieke jongerenorganisaties. Tussen haakjes staat de politieke partij waaraan deze is gelieerd.