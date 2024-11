Politie zoekt getuigen en camerabeelden van gewapende overval Hoornsediep

Foto: 112 Groningen

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een gewapende overval die vrijdagavond plaatsvond in een Action-filiaal aan het Hoornsediep. Bij de overval werd er gebruik gemaakt van een mes.

De overval vond plaats rond 18.35 uur. Een verdachte, die volledig in het donker gekleed was, drong de winkel binnen. “Onder dreiging van een mes heeft de persoon een medewerker bedreigd”, vertelt een politiewoordvoerder. “Daarna vluchtte de verdachte de winkel uit en vertrok op een scooter.” Of er bij de overval iets buit is gemaakt is onbekend. Ook kan er niets gezegd worden in welke richting de verdachte vertrok.

De politie begon direct met een onderzoek. “We hebben met getuigen gesproken en we hebben camerabeelden bekeken. Ben jij ook getuige geweest en hebben we nog niet met jou gesproken? Heb je iets verdachts gezien in de omgeving van het Hoornsediep rond het tijdstip van de overval? Of heb je camerabeelden, bijvoorbeeld van een dashcam, videodeurbel of bewakingscamera, waar de overval of de verdachte op staan? Dan komen we graag met jou in contact.” De politie is telefonisch bereikbaar op 0900 88 44. Anoniem kan er informatie gedeeld worden via 0800 7000.