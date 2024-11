Politie vindt wapens en veel vuurwerk bij huiszoekingen

Foto: Politie Groningen

De politie heeft dinsdag bij vier huiszoekingen in Ten Boer en Bedum een grote hoeveelheid vuurwerk en wapens in beslag genomen.

Het ging om in totaal 230 nitraten, 15 cobra’s, één luchtdrukpistool, twee airsoftwapens, een boksbeugel, een imitatie handgranaat en munitie. Zeventig nitraten werden in een auto gevonden. Het vuurwerk en de aangetroffen wapens worden nader onderzocht.

Vier verdachten worden binnenkort gehoord voor hun betrokkenheid bij het bezit van het vuurwerk en de wapens. De aanleiding voor de huiszoekingen waren diverse meldingen en gevoelens van onveiligheid in Ten Boer en Bedum bij de wijkagent. Het vuurwerk is door een specialistisch bedrijf afgevoerd.

De politie roept buurtbewoners op om bij verdachte situaties of vermoedens van de opslag van, of het bezit van illegaal vuurwerk, dit te melden. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.