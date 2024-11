Politie stuurt waarschuwingsbrief naar noordelijke verkeersveelplegers

Foto: Politie Groningen-Centrum

In Noord-Nederland ontvangen deze maand 581 ‘veelplegers’ een brief van de politie over hun verkeersgedrag. Met de actie, genaamd ‘Op de radar’, wil de politie bewustzijn creëren en verkeersdeelnemers waarschuwen dat hun rijgedrag scherp in de gaten wordt gehouden.

De brief is gericht aan ‘veelplegers’ uit Groningen, Fryslân en Drenthe: bestuurders die binnen een jaar vier of meer verkeersboetes hebben gekregen na een staandehouding. Elke verkeersovertreding, zoals te hard rijden of het vasthouden van een telefoon, telt mee.

De politie geeft in de brief aan dat waarschuwingen niet langer worden gegeven; overtreders krijgen direct een boete. Bij herhaald gevaarlijk gedrag kan een melding naar het CBR leiden tot verplichte cursussen op eigen kosten.

De politie hoopt dat de waarschuwing zorgt voor gesprekken thuis over verkeersveiligheid. Doel is dat de betrokkenen hun rijgedrag aanpassen om verdere maatregelen te voorkomen.

Meer informatie en veelgestelde vragen over ‘Op de radar’ zijn te vinden op de website van de politie.