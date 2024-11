Politie kan verdachte vechtpartij binnenstad aanhouden dankzij camerabeelden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen vanwege een vechtpartij in de Poelestraat. Een verdachte kon opgepakt worden dankzij camerabeelden.

Bij de vechtpartij waren meerdere personen betrokken. “Het ging om ongeveer acht personen die het met elkaar aan de stok hadden gekregen”, vertelt de politie. “Aan de hand van camerabeelden wilden wij een verdachte aanhouden. Deze was daar echter niet van gediend en sloeg en schopte wild om zich heen. Daarop waren wij genoodzaakt om gebruik te maken van pepperspray om hem onder controle te krijgen.”

De verdachte kon daarop aangehouden worden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.