PKC’83/Team Amoeri naar degradatiepoule, dubbele cijfers Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - Middelburg. Josefien Slump (l) scoorde vier keer voor Vijfje.

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri verloren vrijdagavond uit van ZVV Eindhoven. Bij de vrouwen haalde Drs. Vijfje in eigen huis de dubbele cijfers.

Drs. Vijfje maakte in de Struikhal gehakt van ZVV Middelburg dat achtste en voorlaatste staat: 11-0. Al na een minuut maakte Josefien Slump de 1-0. Slump scoorde nog drie keer en tilde de stand naar 4-0. Tessa Grashuis deed ook een duit in het zakje met twee treffers: 6-0. Renee van der Pijl zorgde voor de 7-0 ruststand.

Meike Arentz was vervolgens op schot en tilde de stand met drie treffers naar 10-0. Laurien de Jonge maakte de elfde voor de studentes.

Drs. Vijfje steeg naar de derde plek in de eredivisie met 13 punten uit 7 wedstrijden. Met nog een wedstrijd te gaan is Drs. Vijfje bijna zeker van plaatsing voor de kampioenspoule.

Degradatiepoule voor PKC’83

PKC’83 verloor uit met 5-2 van ZVV Eindhoven. Eindhoven kwam met 3-0 voor toen Bilal Boundati wat terug deed voor de Groningers. De Brabanders liepen uit naar 5-1. Mohamed Faraouni tekende voor de eindstand.

Het was al de vijfde nederlaag op rij voor PKC, dat veertiende is in de eredivisie met 4 punten uit 7 wedstrijden.

Dat betekent dat PKC, één wedstrijd voordat de eerste fase van de competitie is afgelopen, veroordeeld is tot de degradatiepoule. Die eerste fase bestaat uit slechts acht wedstrijden. Dat is besloten, omdat de competitie later begon, vanwege het WK zaalvoetbal in Oezbekistan.