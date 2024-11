1H: PKC’83 heeft periodetitel voor het grijpen, zege Oranje Nassau

Foto Andor Heij. PKC '83 viert een doelpunt

PKC’83 won zaterdag in de eerste klasse H en blijft koploper. Oranje Nassau kan na de zege op Roden weer omhoog kijken.



PKC’83 heeft volgende week de eerste periodetitel voor het grijpen na de 2-0 thuiswinst tegen SC Stiens. PKC speelt dan in Winschoten tegen hekkensluiter WVV.

Stiens werd pas na de pauze verslagen door de Groningers. Voor rust waren er kansen over en weer waarbij Stiens de paal raakte. Na de thee trok PKC de wedstrijd naar zich toe. Willem Bel opende halverwege de tweede helft de score en in de slotfase besliste Bel de wedstrijd met zijn tweede treffer. PKC is koploper in 1H met 18 punten uit 7 wedstrijden.

Oranje Nassau won zaterdagavond thuis in een kelderduel met 2-0 van Roden en pakte onderin drie welkome punten.

Oranje Nassau en Roden wisten voor de pauze niet te scoren. Jonathan van Dorssen van het sterkere ON was dichtbij met een kopbal op de paal. In de 63e minuut was Van Dorssen wel trefzeker: 1-0. Na 74 minuten besliste Van Dorssen met een kopbal de wedstrijd: 2-0. Van Dorssen teisterde ook nog een keer de lat. ON steeg naar de tiende plaats met 7 uit 7.