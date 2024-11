Partij voor het Noorden vraagt opheldering over situatie Golden Raand

De fractie van Partij voor het Noorden in de gemeenteraad vraagt de wethouder om opheldering over de situatie van volkstuincomplex Golden Raand aan de noordkant van Vinkhuizen. Een deel van dit complex dreigt te moeten verdwijnen.

Op de locatie worden vier nieuwe sportvelden aangelegd voor de nieuwe wijk De Held III. Deze sportvelden komen deels te liggen op het terrein van het volkstuincomplex waardoor zo’n tien procent van de tuintjes dreigt te moeten verdwijnen. “Afgelopen voorjaar is er een inspraaksessie geweest, maar de vereniging van het volkstuincomplex was hier niet voor uitgenodigd”, vertelt raadslid Evelien Bernabela. “Wij willen van de wethouder weten hoe ze als college aankijken tegen het proces waarin de eigenaren van de achttien tuinen, die moeten verdwijnen, nu geen bezwaar meer aan kunnen tekenen.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Waarom moet dit verdwijnen ten behoeve van sportvelden?”

Bernabela wil voorts weten waarom Golden Raand niet meer betrokken is bij de plannen voor de ontwikkeling van de sportvelden. “We hebben het over biologische tuinen waar mensen vele jaren met hart en ziel aan hebben gewerkt. Waarom moet dit verdwijnen ten behoeve van sportvelden?” In juni liet Golden Raand al aan OOG weten dat het nieuws dat een deel van de tuintjes zou moeten verdwijnen als een donderslag bij heldere hemel kwam. Voorzitter Mennie Oosterhuis: “We hebben rond de 270 volkstuintjes waarbij er zo’n twintig lijken te gaan verdwijnen. Het gaat om het meest ecologische deel van het complex. En wat ik niet begrijp is hoe dit door de gemeente van achter een tekentafel met één pennenstreek besloten kan worden.”

Moeizaam proces

Over de ontwikkeling van De Held III is jaren gesproken. Het ging om een moeizaam proces dat jarenlang muurvast zat. Bij Golden Raand was bekend dat de nieuwe woonwijk vroeg of laat tot ontwikkeling zou komen. “Er wordt al heel lang gesproken over De Held III. Vorig jaar zijn we door de wethouder geïnformeerd dat men weer met elkaar in gesprek was. Maar daar is het bij gebleven. Er zijn verder geen updates met ons gedeeld. We moesten onlangs op een inloopbijeenkomst horen dat het akkoord over De Held III gevolgen heeft voor ons als volkstuincomplex. Daar zijn we heel erg van geschrokken.”

De vragen over Golden Raand worden woensdag door de wethouder beantwoord.

