Oproep bij vredesdemonstratie Grote Markt om sterker te zijn dan polarisatiepolitiek

Foto: Niels van der Wijk

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk in de Tweede Kamer heeft zaterdag bij een vredesdemonstratie op de Grote Markt opgeroepen om sterker te zijn dan de polarisatiepolitiek die door diverse politici wordt gevoerd.

De vredesdemonstratie die in het teken stond van het stoppen van de oorlog in het Midden-Oosten was georganiseerd door SP Jongeren, PAX en Groningen-Jabalya. Ruim tweehonderd mensen kwamen naar het plein om te luisteren naar verschillende sprekers. Onder hen initiatiefnemer Menke Ubbens van SP Jongeren: “Het is cruciaal dat iedereen, jong en oud, hun stem laten horen tegen de oorlog en het onrecht dat onschuldige mensen in Palestina en Libanon wordt aangedaan”, betoogde Ubbens. “Ook hier in Groningen willen we laten zien dat we het niet accepteren dat onze regering blijft wegkijken.”

“Niets rechtvaardigt de oorlogsmisdaden van de regering Netanyahu”

Frank Slijper van vredesorganisatie PAX, Pieter van Niekerken van Groningen-Jabaya en SP-fractievoorzitter Dijk stelden in hun bijdragen harde eisen aan de Nederlandse regering. Zo eisen ze een onmiddellijk wapenembargo, het opzeggen van het associatieverdrag met Israël en willen ze dat Nederland stopt met wegkijken bij voorstellen van de VN. Dijk: “Niets rechtvaardigt de oorlogsmisdaden van de regering Netanyahu, het uithongeren van Gaza en het bombarderen van scholen en ziekenhuizen.” De sprekers riepen op om samen op te trekken en sterker te zijn dan de polarisatiepolitiek waarbij uit politieke belangen mensen tegen elkaar worden opgezet.

Olijfboom

Na de toespraken konden deelnemers vredesboodschappen opschrijven op papieren olijfbladeren die vervolgens in een olijfboom werden gehangen. De jongeren roepen alle organisaties op die hun onmacht tegen het onrecht willen omzetten in actie om zich aan te sluiten. De komende tijd zullen er nog scholen bezocht gaan worden om boodschappen te verzamelen om zo de druk op Den Haag op te voeren.