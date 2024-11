Opening Wijck aan Grote Markt verschoven naar volgend jaar zomer

Foto: Joris van Tweel

Wijck aan de Grote Markt gaat in tegenstelling tot eerdere berichten pas begin volgend jaar zomer open. Sikkom meldt dat de ondernemers die het etablissement bestieren meer tijd nodig hebben om het gebouw in te richten.

Het is de bedoeling dat Wijck een modern grand café wordt, waar er verspreid over vier verdiepingen dag-, avond- en nachthoreca zal worden aangeboden. In het pand komen meerdere bars. Op de menukaart is er ruimte voor Groningse ingrediënten en eten uit de hele wereld. Aanvankelijk zou het café op 1 november geopend worden. Maar dat gaat nu begin volgend jaar zomer worden. Aan Sikkom laat één van de ondernemers weten dat er meer tijd nodig is om het 1.400 vierkante meter tellende pand in te richten. Het plan daarvoor is klaar, maar het leggen van de vloerbedekking moet bijvoorbeeld nog gebeuren.

Het markante witte gebouw aan de Grote Markt, waarvan het de bedoeling was dat het een foodhal zou worden, werd in 2021 opgeleverd. Lang werd er gezocht naar een invulling, waarbij afgelopen voorjaar nog verschillende politieke partijen het college aan de tand voelden over het leegstaande pand. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet toen weten dat er voor de zomer duidelijkheid zou zijn. Het bleek dat vier ondernemers uit de stad elkaar gevonden hadden en samen een plan hadden bedacht om in het gebouw een grote horecazaak te realiseren. Met het plan kwam er wel een einde aan restaurant Rooftop Merckt dat sinds het begin op het dak was gevestigd. De deuren van dit restaurant sloten op 1 juni.