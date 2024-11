Op de valreep 100.000ste bezoeker voor Kinderbiënnale in Groninger Museum

Foto via Groninger Museum

Op de valreep ontving het Groninger Museum vrijdagochtend de 100.000ste bezoeker voor de Kinderbiënnale. Dit weekend is de laatste kans om de tentoonstelling te bezoeken.

Wie precies de 100.000ste bezoeker was, bleek moeilijk te bepalen voor de medewerkers van het museum. Daarom werden zowel Oliver (7) als zijn zusje Juliëtte (5) uit Leidschendam verrast met een goodiebag door museumdirecteur Andreas Blühm.

De Kinderbiënnale is een interactieve kunstervaring die aanzet tot nadenken over het idee van een betere wereld. Tien zalen vol kunst nodigen uit om te spelen, te bouwen en de verbeelding de vrije loop te laten. Het thema van de tentoonstelling is ‘A Better Place’, waarbij bezoekers worden uitgedaagd om na te denken over een betere wereld. Vanwege de tentoonstelling is ook de ‘Pissende IJsbeer’ van kunstenaar Hofman te zien voor het museum. Tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie, op 28 en 29 oktober, organiseert NAIS een speciale Pick & Mix-workshop. Bezoekers kunnen unieke etuis laten maken van tweedehands stoffen, perfect aansluitend bij het thema van de Kinderbiënnale.

‘Kinderbiënnale – A Better Place’ is nog te zien tot en met komende zondag. De toegang is gratis voor iedereen tot en met achttien jaar.