Ook gemeente Groningen roept kabinet op: stop bezuinigingen op hoger onderwijs

Foto: Ecco van Oosterhout. Stadhuis

Ook de gemeente Groningen roept het kabinet op om te stoppen met de geplande bezuinigingen op hoger onderwijs. Samen met vijftien andere gemeenten en de Nederlandse universiteiten heeft Groningen maandag een brandbrief naar Den Haag gestuurd.

Volgens de gemeenten zijn de bezuinigingen “schadelijk voor de toekomst van Nederland”. De brief stelt dat de bezuinigingen leiden tot minder opleidingen en onderzoeksfaciliteiten. Dit kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verslechteren en de innovatiekracht van Nederland verzwakken.

“Als NKN vinden we de bezuinigingsplannen op het hoger onderwijs zeer onverstandig en bovendien schadelijk voor de toekomst van Nederland”, schrijft burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen namens de vijftien gemeenten aan het kabinet. “De plannen staan haaks op de doelstelling van het kabinet om ons verdienvermogen te versterken en ons land weer tot de top 5 van meest concurrerende landen wereldwijd te laten behoren. Wij zien in de bezuinigingen ook een bedreiging voor de vitaliteit van onze kennissteden.”

Maandagmiddag is er een protest op het Malieveld in Den Haag tegen de bezuinigingen. Daar is ook een kleine delegatie uit Groningen bij. Maandagochtend vertrok een bus met studenten en onderwijsmedewerkers vanaf de Ossenmarkt richting de Hofstad.