Onnen mag meepraten over verkeer in het dorp

Een bus in Onnen (Foto: Bram Koster)

Inwoners van Onnen kunnen hun visie op verkeersstromen in hun dorp delen. Woensdagavond organiseert de gemeente samen met Dorpsbelangen een inloopavond.

Deze avond is bedoeld om in kaart te brengen waar gevaarlijke situaties en andere knelpunten zitten, vertelde Karin van der Tol van Dorpsbelangen Onnen zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

Onnen heeft een complexe relatie met het verkeer. De Dorpsweg door het dorp is ‘shared space’. “Alle weggebruikers delen samen de ruimte in de dorpskern”, zegt Van der Tol. “De weg ligt in een rechte lijn door het dorp en er is in het verleden geprobeerd door het plaatsen van enkele bloembakken al wat remming van de verkeerssnelheid te krijgen, alleen metingen laten zien dat dit nog niet altijd genoeg helpt.”

Daarnaast zijn er ook andere problemen. Zo rijdt relatief veel groot verkeer zoals vrachtwagens, landbouwvoertuigen en lijnbussen door het dorp. “Dat moet allemaal veilig door dezelfde straat kunnen rijden. En de bus, die is sinds niet zo’n heel lange periode weer terug in de busdienstregeling. Natuurlijk is het heel fijn om bereikbaar te zijn met de bus, maar die neemt ook veel plek in op de wegen in Onnen.”

Woensdagavond vindt de inloopavond plaats in dorpshuis De Tiehof. Daar wil de gemeente meer duidelijkheid krijgen over hoe het nu moet met het verkeer in het dorp. Van der Tol: “er is al een heel traject aan vooraf gegaan, want snelheid heeft al lang een hoofdrol in gesprekken over het verkeer in het dorp. Een verkeersbureau heeft een aantal mogelijke maatregelen voorgesteld. De gemeente neemt nu de regie in handen, ook voor deze inloopavond. Er komen posters waarop eerder dit jaar al gepresenteerde maatregelen worden voorgesteld en daarnaast komt een plattegrond van het dorp op een tafel te liggen waar mensen eventuele, eigen knelpunten kunnen aanwijzen.”

De inloopavond duurt van 19:00 tot 21:00 uur.

Luister het gesprek uit Haren Doet terug: