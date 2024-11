Onduidelijk of slavernijmonumenten volgend jaar komen: “Ingewikkeld proces”

Het advies wordt overhandigd aan wethouder Molema (l). Foto: Mirre van de Klok

Het is onduidelijk of volgend jaar duidelijk wordt waar de slavernijmonumenten in de gemeente komen te staan en hoe deze er uit gaan zien. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) wil haar vingers hier niet aan branden en noemt rust in het proces belangrijk.

Aanvankelijk was het de bedoeling om één slavernijmonument te realiseren, maar vanwege heftige reacties uit de gemeenschap is besloten om twee aparte monumenten te realiseren. Eén monument richt zich op de slavernijgeschiedenis van de West Indische Compagnie, het andere monument staat voor de Oost-Indische Compagnie.

Maria Martinez Doubiani (D66): “Komt er volgend jaar een voorstel over de realisatie?”

In Groningen wordt er al sinds 2016 over het oprichten van een monument gesproken. De fractie van D66 wil weten hoe het proces er voor staat. Raadslid Maria Martinez Doubiani meldt dat er 150.000 euro gereserveerd is voor de monumenten in de gemeentebegroting voor 2025. “Kan de wethouder dan ook toezeggen dat er komend jaar een raadsvoorstel komt waarin de realisatie van deze monumenten van de grond komt?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Initiatief en regie ligt bij de inwoners”

Maar dat kan Molema niet. Volgens haar zijn er in het verleden allerlei toezeggingen gedaan, maar kon dit niet waargemaakt worden. “We zijn in overleg met de nazaten”, duidt Molema. “We hebben het initiatief en de regie veel meer bij de inwoners gelegd. Zij hebben hun eigen tempo. Als ik u nu beloof dat er volgend jaar een voorstel komt, dan leg ik onnodig druk bij de groepen die hier mee bezig zijn.”

“Ingewikkeld proces”

Volgens de wethouder hebben de betrokkenen nadrukkelijk aangegeven dat ze hun eigen route hierin volgen. Wel zegt Molema dat het fijn zou zijn dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt. “Ik realiseer mij heel goed, dat we hier al langer het gesprek over voeren. U mag er echter vanuit gaan dat vanuit het College van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie, er alles aangedaan wordt om de beide groepen zo goed mogelijk te ondersteunen en dat er gewerkt wordt aan de voortgang. Maar het is een heel ingewikkeld proces.”

Molema zegt het heel belangrijk te vinden dat er monumenten komen die gedragen worden door de inwoners. “En dat proces kost nu eenmaal tijd”, besluit de wethouder.