Onderzoek naar zedenmisdrijf in speeltuin Beijum, politie zoekt getuigen

In een speeltuin aan de Jensemaheerd in de wijk Beijum heeft afgelopen donderdag 31 oktober een zedenincident plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

“Het voorval heeft plaatsgevonden aan het einde van de middag”, vertelt een politiewoordvoerder. “We hebben na de melding gesproken met buurtbewoners en we hebben sporenonderzoek verricht.” Verdere informatie kan de politie niet geven. “Dat komt omdat we het onderzoek goed en zorgvuldig willen uitvoeren. Wel zijn we op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Heb je donderdag in de namiddag iets gezien? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44.”

Met een zedenmisdrijf bedoelt de politie een delict waarbij er sprake is van seksueel misbruik of seksuele handelingen. Het is het tweede incident in korte tijd in Beijum. Vorige week zaterdag werd er een Burgernetmelding verstuurd naar aanleiding van een schennispleger die actief zou zijn geweest op de Kremersheerd. Het is onbekend of en in hoeverre de zaken met elkaar te maken hebben.