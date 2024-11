Onderzoek: ‘Huisartsenpost Groningen snelst bereikbaar van Nederland, maar onbereikbaar voor sommigen

Volgens Interswitch kan de Doktersdienst Groningen nog wel een grote verbetering doorvoeren, namelijk het stoppen van het gebruik van een 0900-nummer (0900 – 9229). De doktersdienst is één van de laatste twee huisartsenposten die nog een 0900-nummer gebruikt. Bellen naar een 0900-nummer zorgt voor extra kosten, namelijk 0,10 cent per minuut met een starttarief van 4,54 cent. Met een prepaid telefoon bellen kan zelfs nog duurder zijn. En wiens beltegoed of aantal belminuten op is, kan daardoor zelfs helemaal niet bellen met de dokterspost.